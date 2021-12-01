Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года принял решение о возвращении коллекции уникальных археологических артефактов в Украину. Экспозиция «Крым. Золото и тайны Черного моря» выставлялась в Амстердаме с февраля по август 2014 года. Именно в это время Украина переживала ряд трагических событий своей новейшей истории, одним из которых была незаконная аннексия Крыма. Поэтому по завершении выставочного срока встал вопрос: куда нужно вернуть уникальные сокровища: в аннексированный Крым или Киев?

Судебный процесс затянулся на семь с лишним лет и уже вышел на финальную стадию, но решение апелляционного суда Амстердама еще не ставит окончательную точку в этом деле.

Что представляет собой коллекция?

Летом 2013 года из 584 уникальных экспонатов киевского Музея исторических драгоценностей и четырех крымских музеев была сформирована экспозиция «Крым. Золото и тайны Черного моря», именуемая в народе как скифское золото. К слову, так окрестил коллекцию экс-министр культуры Евгений Нищук, известный как «голос Майдана», поскольку был основным ведущим на митингах. И с его легкой руки это название прижилось.

Хотя на самом деле в числе артефактов не только изделия из золота, но и из бронзы и серебра, а также керамика и оружие, принадлежащие не только скифам, но и сарматам, а также готам. Центральное место среди них занимают церемониальный скифский шлем из золота, золотые украшения с драгоценными камнями, оружие древних греков и скифов. Уникальные предметы, составляющие коллекцию, достойны украсить любой из музеев мира.

С 2013 года выставка была открыта для посещений в Германии, в Бонне. Затем переместилась в Амстердам, где была открыта в музее Алларда Пирсона под названием «Крым — золотой остров Украины» с 3 февраля 2014 года. Проблемы возникли после завершения выставочных сроков: встал вопрос, кому должны вернуть сокровища.

Если с экспонатами, принадлежащими киевскому Музею исторических драгоценностей, все было предельно ясно и они спокойно отбыли в Украину, то по части коллекции из крымских музеев возникли вопросы. Все дело в том, что артефакты числятся именно за крымскими музеями, согласно договору, они должны были вернуться туда же, однако, согласно другому пункту того же договора, они являются собственностью Украины. Но на тот момент, в Крыму после аннексии уже действовала оккупационная администрация РФ, соответственно, возвращать имущество Украины туда было незаконно.

Администрация музея Алларда Пирсона оказалась в сложной ситуации. Учитывая это, там приняли решение продлить сроки выставки до осени, в надежде на то, что к тому времени смогут найти юридически верное решение, которое позволит избежать судебных исков от той или иной заинтересованной стороны.

Однако и осенью ситуация не прояснилась. В итоге музей принял решение перенести экспонаты в хранилище до тех пор, пока не будет найдено решение в соответствии с международным законодательством, предварительно оценив их стоимость в 10 млн долларов.

В ноябре 2014 года, четыре крымских музея подали коллективный иск к музею Алларда Пирсона. Это стало возможным потому, что крымские музеи все это время де-юре оставались украинскими. Российская оккупационная администрация не перерегистрировала их в соответствии с российским законодательством, как остальных юрлиц, в том числе и из-за ситуации с коллекцией. Иначе, во-первых, музеи не смогли бы даже подать иск в суд, так как для Европейского Союза Крым является территорией Украины.

Официальный Киев заявил о готовности судиться. Изначально Анастасия Сивицкая, адвокат, представляющий интересы крымских музеев, оценивала их шансы на победу как 50/50. Самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов не был столь оптимистичен и считал, что это политическая борьба, не оставляющая им шансов. При подаче иска крымские музеи акцентировали внимание на необходимости сохранения целостности коллекции.

Представители Украины согласны с такой необходимостью, но акцентируют внимание на том, что все экспонаты являются собственностью народа Украины, а так как на сегодняшний день Украина не может контролировать крымские музеи и сохранность их фондов, то настаивает на возвращении артефактов в Киев. Прежде всего украинские специалисты опасаются, что вернувшиеся в Крым экспонаты могут повторить судьбу других экспонатов, которые были вывезены из Украины в период СССР и теперь хранятся в музеях Санкт-Петербурга и Москвы.

Украинские ученые также предлагают варианты сохранения целостности коллекции. Например, сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины Вячеслав Баранов высказал предложение сформировать фонд из экспонатов, принадлежащих музеям на оккупированной территории Крыма, на базе какого-либо музея Украины. Это позволит сохранить как сами экспонаты, так и целостность коллекции с условием передачи их в Крым после деоккупации.

Реакция на решение суда в Украине и России

В Украине решение Апелляционного суда Амстердама встретили довольно оптимистично. Так, экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что «решение суда — это юридический и политический прецедент того, что цивилизованный мир никогда не признает ни оккупации, ни ее последствий».

Естественно, что в России реакция на решение суда прямо противоположная. Так первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил: «Они пытаются доказать, что якобы Крым — это не земля России, но рано или поздно они все равно будут вынуждены это сделать, потому что это будет отвечать реалиям, что Крым и Севастополь — это субъекты РФ».

Глава Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, не скрывает своего возмущения, комментируя ситуацию вокруг коллекции: «Шокирован таким отношением европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма».

Однако пока рано говорить, когда коллекция вернется в Украину. Как сказал в своем комментарии по поводу решения суда министр юстиции Украины Денис Малюська: «У россиян есть три месяца на обжалование этого решения в Верховном суде Нидерландов. Если они это сделают, то придется год-два ждать рассмотрения дела и только потом возвращать коллекцию в Украину». Если же решение суда последней инстанции будет в пользу Украины, то за хранение коллекции надо будет заплатить музею Алларда Пирсона порядка 122 тыс. евро.

Шансы Украины на победу в этом деле достаточно высоки, однако не стоит недооценивать и Россию, тем более что на кону стоит не только право на собственность уникальной исторической коллекции стоимостью в десятки миллионов долларов, но и создание опосредованного прецедента признания Крыма как части России страной Европейского Союза.