Иностранным инвесторам планируется продать по 74,99% Шульбинской и Усть-Каменогорской гидроэлектростанций, заявил министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает Orda.kz.

В конце ноября появилась информация о продаже двух расположенных в Восточно-Казахстанской области ГЭС зарубежным инвесторам. Мирзагалиев заверил, что 25% каждой станции останутся у государства.

Он подчеркнул, что не разделяет негативных эмоций казахстанцев из-за продажи ГЭС по двум причинам: Казахстан заинтересован в инвестициях, кроме того, стратегические инвесторы будут развивать отрасль энергетики в стране. По его словам, речь идет не только о приватизации или покупке старых ГЭС, но и об их ремонте и потенциале увеличения их мощностей.

На Шульбинской ГЭС планируют построить новый каскад, который увеличит мощность станции на 500 мегаватт. «Кроме того, с арабскими партнерами ведем переговоры об инвестировании порядка $6 млрд в энергетику. Это и возобновляемые источники энергии, и газовая генерация на юге. Это очень большие инвестиции, которые придут в нашу экономику», — заявил министр. При этом он отказался комментировать высказывания казахстанцев, которые в социальных сетях просили не допустить продажу гидростанций.

«Есть какие-то заявления в соцсетях. Я не могу их комментировать. Там миллион их каждый день появляется. У меня нет возможности их прочитать и ответить», — отметил Мирзагалиев.

Он также сообщил, что указанная в договоре 13%-ая маржинальность — общемировая практика, когда инвестор указывает свой минимальный доход. «Любой инвестор, казахстанский или иностранный, не занимается благотворительностью. У каждого есть принципы минимальной прибыли», — сказал Мирзагалиев. На вопрос журналистов, предполагает ли 13%-ая минимальная маржинальность повышение цен на электроэнергию, он не ответил.

Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС в течение 20 лет находились в концессии у американской компании AES Corporation. Затем право владения и пользования ими перешло к министерству энергетики Казахстана. О якобы проявленном интересе к двум гидроэлектростанциям со стороны эмиратского суверенного фонда благосостояния Mubadala Investment Co и Eurasian Resources Group сообщалось еще в 2020 году. Оба объекта вошли в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. В феврале 2021 года началась предпродажная подготовка.