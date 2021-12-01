В ЮАР наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом из-за нового омикрон-штамма, заявил ТАСС практикующий врач из Йоханнесбурга и член совета Медицинской ассоциации ЮАР в провинции Гаутенг доктор Фрэнкиш.

«Идет очень большой поток новых больных, у которых выявлен коронавирус. Все говорит о том, что будет мощнейшая волна. Среди заболевших много детей», — сообщил специалист.

Он подчеркнул, что у всех заболевших новым штаммом наблюдаются легкие симптомы протекания болезни, что позволяет им лечиться дома.

«Редко кому требуется госпитализация, больные в своем большинстве остаются дома. Однако такое положение может измениться, так как мы только в самом начале новой волны и отсутствуют научные данные об особенностях воздействия омикрон-штамма на человеческий организм. На текущий день мы не можем сказать, опаснее омикрон-штамм дельта-штамма или нет», — добавил Фрэнкиш.

Провинция Гаутенг, на территории которой расположена столица ЮАР Претория и крупный город Йоханнесбург, стала эпицентром распространения омикрон-штамма. За последние две недели количество инфицированных коронавирусом увеличилось в провинции в 4 раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.