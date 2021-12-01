Всемирный банк в своем докладе по российской экономике проанализировал разные сценарии глобального «зеленого перехода» и их влияние на Россию, пишет РБК.

Сценарии, представленные Всемирным банком: базовый инерционный (страны ограничиваются базовыми национальными вкладами в сокращение парниковых эмиссий, предусмотренными Парижским соглашением), кооперативный (все страны, включая Россию, вводят всеобщую «цену на углерод») и два некооперативных инерционных («цену на углерод» вводят только страны — чистые импортеры топлива, но в одном случае они ограничиваются только этим, а в другом вводят еще и пограничные корректирующие углеродные налоги на углеродоемкую продукцию из таких стран, как Россия). Вероятность реализации этих сценариев не оценивалась.

Во всех перечисленных сценариях предусмотрено существенное падение спроса на углеводороды со стороны государств, предпринимающие внутренние меры по предотвращению глобального потепления. В связи с этим ВВП и уровень благосостояния России к 2050 году снизятся относительно базового сценария.

Наиболее выгоден для РФ инерционный некооперативный сценарий, при котором страны-импортеры топлива в одностороннем порядке устанавливают цену на углерод, но не вводят пограничных углеродных налогов — в таком случае, считают аналитики Всемирного банка, уровень благосостояния России сократится примерно на 3%, а ВВП — на 0,9%. При этом указывается, что делать ставку на такой сценарий России не стоит.

«Определить вероятность и сроки формирования широкой коалиции стран, желающих ввести пограничный корректирующий углеродный налог, невозможно, но если такой налог будет введен, то это может максимально негативно сказаться на росте экономики и благосостоянии граждан России», — говорится в докладе.

В некооперативном сценарии с пограничными углеродными налогами уровень благосостояния России сократится на 9,2% к 2050 году относительно базового сценария, а ВВП страны снизится на 4,6%. «Следовательно, участие в совместных действиях по борьбе с изменением климата — более действенная стратегия для России», — говорится в докладе.

В конце октября российское правительство приняло стратегию низкоуглеродного развития до 2050 года, однако в ней не говорится о намерении ввести «цену на углерод» — этот инструмент называется лишь в числе возможных мер целевого сценария применительно к наиболее неэффективным углеродоемким отраслям.

Между тем плата за выбросы углерода — центральный элемент борьбы с изменением климата, который обычно принимает форму налога или торгуемых разрешений (квот) на выбросы, отмечает Всемирный банк. Российская стратегия «не раскрывает подробностей в отношении инструментов политики, которые помогут в достижении этих целей, но, например, исходя из «интенсивного» сценария можно сделать вывод о возможности реформирования энергетических субсидий и введения «цен на углерод» в той или иной форме», указали аналитики Всемирного банка.

30 ноября президент России Владимир Путин заявил, что российская энергетика является одной из самых «зеленых» в мире. «Если говорить об атомной и гидроэнергетике, то они занимают 40% в структуре энергетики РФ, а если включить газ, то все 86%», — сказал он.