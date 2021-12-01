Управляющее Афганистаном движение «Талибан» готово совместно с Узбекистаном осуществить работы по благоустройству мест захоронений значимых для узбекской и афганской истории и культуры деятелей, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

В МИД отметили, что тема благоустройства могил обсуждалась во время встречи специального представителя узбекского президента по Афганистану Исматуллы Иргашева с членами правительства талибов в Кабуле 30 ноября.

«Новое афганское правительство выразило готовность совместно с Узбекистаном осуществить работы по благоустройству мест захоронений великих предков народов обеих стран — Алишера Навои (Герат), Захириддина Бабура (Кабул), Абу Райхана Бируни (Газни) и Бобо Машраба (Тахар). Особое внимание также будет уделяться изучению узбекского языка в школах и в высших учебных заведениях страны», — сказано в сообщении ведомства.

Представители правительства талибов заверили Иргашева, что в кратчайшие сроки намерены приступить к реализации инициированных Узбекистаном инфраструктурных проектов, среди которых строительство линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» и железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», которые «станут ключевым звеном в постепенном вовлечении Афганистана в процессы региональной интеграции и взаимосвязанности».

Талибы поблагодарили узбекистанскую сторону за бесперебойные поставки электроэнергии, содействие в восстановлении деятельности международного аэропорта Мазари-Шарифа и своевременное предоставление гуманитарной помощи. Афганская сторона заверила узбекскую сторону в том, что с территории страны никогда не будет исходить даже малейшая угроза Узбекистану и другим государствам региона и мира целом.

Узбекистан в силу своего географического расположения с повышенным вниманием наблюдает за ситуацией в Афганистане. Как писалранее TRT на русском, в Кабуле 7 октября прошли переговоры представителей движения с делегацией Узбекистана. Стороны решили достигли договоренности обсудить реализацию ряда инфраструктурных проектов. Правительство талибов заверило, что Узбекистан не столкнется с угрозами со стороны Афганистана. Ташкент, в свою очередь, заявил о готовности выполнять обязательства в сферах энергетики, транспорта и торговли.