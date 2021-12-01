Лавров прокомментировал цвета на подаренной президенту Турции карте Тюркского мира

Россия тоже может обозначить на карте мира места проживания «соплеменников» разными цветами. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на карту Тюркского мира, подаренную президенту Турции лидером Партии националистического движения. На ней часть Сибири и южные регионы России обозначены оранжевым цветом. Желтым выделены Алтай и Якутия. #Турци #Лавров #карта