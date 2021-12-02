На носу конец первого учебного полугодия, а скандалы по части бюджетного кормления школьников только разгораются. За это время в Подмосковье на координатора проекта «За честные продукты!» юриста Александра Бражко было совершено нападение неизвестным человеком. Бражко, который получил травмы головы и рассечение на лице предположительно кастетом, уверен: он своей общественной деятельностью серьезно задел тех, кто работает на аутсорсинге по школьному питанию.

Кроме того, в Иркутске на грани банкротства оказался комбинат школьного питания, поскольку львиная часть доходов ушла на премии, а в Туле за проверки пришлось взяться региональной уполномоченной по правам ребенка. В Энгельсе Саратовской области из-за жалоб школьников на питание своего поста недавно лишилась заместитель главы администрации района по социальной сфере. В Красноярске уже дважды массово отравились школьники. И это еще не все, что случилось в столовых России, где кормят детей. Воистину: школьное питание в стране превращается в криминальный бизнес.

Социальное недовольство растет

Проблемы вокруг питания детей в школах возникают постоянно. Условно их даже разделили на отдельные категории: например, подозрительный аутсорсинг, приводящее к массовым отравлениям низкое качество продуктов, вопиющая скудность рациона типа разваренных макарон с хлебом, а также чиновничий беспредел.

Однако с начала этого учебного года аналитики констатируют в регионах более высокий, чем прежде, уровень жалоб — особенно в Свердловской, Волгоградской, Курганской областях, а также Красноярском и Приморском краях. Эксперты говорят, что основные претензии родителей сейчас к качеству питания, несоблюдению температурных норм и поставке просроченных продуктов. Но социальное недовольство и скандалы вызывают также параметры организации питания и закупочные цены, отмечает телеграм-канал «Незыгарь».

Так, в Нижнем Новгороде местные активисты заявили, что закупка, например, картофеля и других продуктов для учебных заведений идет по кратно завышенным ценам. В других регионах, кстати, за подобное в недавнем прошлом даже снимали с должностей ответственных за питание руководителей. Тем не менее, сегодня причиной подорожания можно назвать и общее подорожание продуктов, притом что во многих регионах бюджеты на школьное питание не изменились и составляют всего 60 рублей в день, что и без поднятия цен было недостаточно. Однако дело не только в этом…

Как говорят активисты этой темы, нередко конкурсы на поставку школьного питания выигрывают аффилированные с региональными администрациями структуры, что ослабляет административный контроль и приводит к страшным последствиям.

Рецидивы в Красноярске

В Красноярском крае отравления в учреждениях образования случаются, можно сказать, регулярно. В начале марта там произошли масштабные отравления, о которых говорили не только в России, но и в мире. Более сотни детей тогда серьезно отравились овощными салатами в ведомственных столовых, а 91 школьник от 7 до 14 лет из 25 школ оказался в больнице с диагнозом «псевдотуберкулез» или «иерсиниозная инфекция». Тот случай привел к трем уголовным делам и к увольнениям высокопоставленных чиновников из мэрии Красноярска. Однако с начала нового учебного года исправить ситуацию в лучшую сторону властям явно не удалось: «рецидивы» случились уже дважды.

7 октября, по данным мэрии, пострадали около 70 учеников школы №56. После завтрака гречкой, помидорами и хлебом с маслом у них началась тошнота, рвота, диарея, у некоторых поднялась температура. По словам родителей, до этого дети часто находили в еде посторонние предметы, волосы и даже замечали в столовой насекомых.

28 октября за врачебной помощью из-за болей в животе после обеда обратились семь ребят из лицея №11, характерные симптомы в итоге почувствовали десятки детей. Врачами был поставлен предварительный диагноз «кишечная инфекция».

Кстати, местные журналисты акцентировали внимание на том, что родители крайне беспокоились, что школа попытается замять сей факт, продолжив кормить учеников чем попало, но в то же время они боялись, что после огласки их отравившихся детей начнут просто-напросто прессинговать. Поэтому об отравлении своих чад рассказывали, но анонимно.

«Завербованные» дети

А вот в Туле мамы и папы младших школьников сами обращаются в местные СМИ, призывая журналистов еще активнее освещать тему, в которой, казалось бы, уж точно не должно быть проблем. «Блокнот» привел выдержки лишь из некоторых писем обеспокоенных родителей: «О чем мы говорим? Если даже ребенок приходит и говорит, что макароны, в воде плавающие, подают? Никто не говорит, что на маленькие суммы, выделяемые на питание, кормить должны, как в ресторанах, дело в отношении…»; «Нужно наказать тех, кто снимает пробы каждый день, кто расписывается за то, что они называют питанием»; «Сын перестал обедать, так как все холодное и невкусное. Кашу тоже холодную дают».

В итоге тульский детский омбудсмен Наталия Зыкова, также заваленная жалобами на питание, в октябре посетила четыре школьные столовые и публично потом заявила у себя на странице в соцсети: «Качество пищи оставляет желать лучшего как по технологическим картам, так и по органолептическим свойствам. Так дети школ города Тулы питаться не должны».

Также она прикрепила к своему резонансному посту несколько роликов, где школьники демонстрируют свои обеды. По их словам, еду готовят из гнилой картошки, а рыбные котлеты дают с костями. Поставщик еды сразу открестился от тарелок из видео, заявив, что конкретные порции не имеют никакого отношения к школе. Однако представители местного Совета по питанию видеозапись подтвердили, пояснив, правда, что «со слов самой девочки (автора ролика — прим. редакции), видео она сняла давно и по приколу». Да и картофель был не гнилой, а подгорелый, поскольку в тот день возникли проблемы с печью. Интересно, что в итоге ребенок вошел в школьный Совет по питанию. Или его туда «вошли».

Иркутский парадокс

А в Иркутске сейчас в очередной раз говорят о городском комбинате питания, поставщике почти всех школ города. Там уволили очередного директора. Это, как говорят в своем расследовании журналисты «Блокнота», «хлебное» во всех смыслах место уже три года является… убыточным предприятием. Что, впрочем, неудивительно, учитывая все те схемы, по которым работали его постоянно меняющиеся руководители.

Так, в прошлом году начальник Управления финансового контроля администрации Иркутска Наталья Воробель сообщила, что чистая прибыль предприятия за 2019-й составила 25 миллионов рублей, однако очередной директор щедро выплатил сотрудникам премии на 24 миллиона рублей.

Зато в первой половине 2020 года убытки МУПа выросли на 119 млн рублей, увеличилась кредиторская задолженность, 12,4 миллиона рублей пошли на выплату штрафов из-за неисполнения условий контрактов. Как раз там против одного из директоров комбината было возбуждено уголовное дело по фактам хищения продукции на 50 млн рублей: СК утверждал, что молоко в школьные столовые закупалось по завышенным ценам у «своих» фирм.

Показателен также для страны следующий случай. В июле 2020-го на складе иркутского «Комбината питания» нашли 1,7 тонны просроченной запеканки на 935 тысяч рублей, как она там появилась — неизвестно. В то же время в группе предприятия в популярной социальной сети появился пост, где говорилось об «идеальном завтраке» — о творожной запеканке с курагой. Родители, кстати, тут же отписались в комментариях, что такого блюда в школах, где учатся их дети, точно не подают.

Платное бесплатное питание в Орске

Проблемы возникают даже по оплате школьного питания. Например, в Кировской области в этом году поменялась система безналичной оплаты: теперь деньги нужно вносить в офисе «Электронного проездного». В итоге, чтобы подать необходимые документы, родителям пришлось провести в очередях по несколько часов.

А в Орске родители старшеклассников возмущены скачком цен на обеды в школе, в том числе на так называемое бесплатное питание: «Нашему возмущению нет предела... Что же это получается? Вы только вслушайтесь: бесплатное питание ребенка было 20 рублей, стало 50 рублей, и платное, но с дотацией было 45 рублей, стало 62,4 рубля. «Бесплатное питание — платно». «На каком основании Комбинат школьного питания города Орска так задрал цены? — возмущаются они и, вспоминая, что с прошлого года было введено бесплатное питание для 1-4 классов, предполагают: «Мы что, родители старших классов, должны теперь оплачивать детей начальной школы?»

Местный комбинат школьного питания попробовал разъяснить ситуацию и предположил, что, «видимо, из-за пандемии школы не собирали советы родительской общественности, ничего не объясняли, а просто разметили на своих сайтах и разослали утвержденное полноценное меню. А раньше на собраниях принимались решения, чтобы снизить родительскую плату, уменьшить вес порций». И вообще: «Сами родители просили об этом и мы шли им навстречу, не снижая требуемого набора продуктов по содержанию белков, жиров и углеводов», — говорится в официальном ответе ведомства.

Действительно, пандемия, а точнее, легко появляющиеся из-за нее ограничения и тут сыграли на руку чиновникам. «Новые известия» заявили, что ситуация с родительским контролем за питанием действительно тревожна и в то же время типична для всех российских школ: «Карантинные меры, к сожалению, стали удобным предлогом для запрета на допуск родителей в школы и школьные столовые». В том же Красноярске после мартовского скандального отравления внезапно появился документ по поводу недопуска законных представителей ребенка «в помещения для приема пищи». А началось все с того, что из-за коронавирусных ограничений родителям закрыли проход в школы.

Или — в школе в Коммунарке комиссией по питанию также были выявлены многочисленные нарушения, которые дошли до директора школы, после чего директор своим приказом запретила родителям посещать школу и, соответственно, школьную столовую. К слову, комиссия обратила внимание на разные по количеству порции блюд в столовой — у первоклассников и третьеклассников они различались. А еще дети ели в столовой еду, которую принесли из дома. Это может говорить о том, что школьное питание их не привлекло.

В целом, активисты и неравнодушные родители придерживаются мнения, что теневые коммерческие интересы тех, кто завязан в сфере школьного питания, никак не связаны ни с детьми, ни со здоровым питанием. Эксперты, учитывая развернувшееся в этом году недовольство общества, предполагают: в ближайшие 3-4 месяца может подняться волна антикоррупционных расследований, которая ударит по высокопоставленным чиновникам региональных администраций и заставит губернаторов в авральном режиме реагировать на резонансные случаи.