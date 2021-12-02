Еврокомиссия утвердила стратегию Global Gateway («Глобальные ворота»), направленную на развитие инфраструктуры во всем мире. Ее представили на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также еврокомиссары по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен и по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи, пишет Deutsche Welle.

В рамках стратегии до 2027 года брюссельские чиновники хотят привлечь на развитие инфраструктуры в мире €300 млрд, что является европейским ответом на влияние Китая и альтернативой китайской стратегии нового Шелкового пути — «Один пояс, один путь».

«Мы знаем, что в мире есть огромная потребность в инвестициях. Но когда речь заходит о возможностях выбора инвестиций, то они довольно ограничены. Несколько существующих вариантов слишком часто содержат условия, прописанные мелким шрифтом, приводящие к серьезным последствиям — финансовым, политическим или социальным», — отметила фон дер Ляйен.

Председатель комиссии ЕС добавила, что уже много стран имело опыт с китайскими инвестициями. «Им нужны другие, лучшие предложения. У них также есть опыт работы с нами, и они знают, что наши проекты прозрачны, сопровождаются эффективным управлением и что после них не остаются неподъемные долги», — сказала она.

Заявленные €300 млрд в рамках Global Gateway не будут выделены из бюджета ЕС. Их Еврокомиссия планирует привлечь с помощью грантов, займов, гарантий и поддержки Евросоюза и его стран-членов. €135 млрд в ЕС намерены получить с помощью нового инструмента — Европейского фонда устойчивого развития плюс. Для этого ЕС вместе с Европейским инвестиционным банком планируют предоставить €40 млрд гарантий.

Еще €18 млрд составят гранты по программам внешней помощи ЕС. Дополнительные 145 млрд инвестиций планируют сделать возможными благодаря средствам от европейских финансовых организаций. Эти деньги будут предоставляться не без условий. Речь идет, в частности, о соблюдении демократических стандартов и верховенства права. Кроме того, проекты должны будут соответствовать приоритетам ЕС, прежде всего зеленой и цифровой трансформациям.

В июне 2021 года лидеры стран Группы семи (G7) в рамках саммита «семерки» также договорились о запуске новой глобальной инфраструктурной инициативы для развивающихся стран, которая фактически станет противовесом китайскому проекту. «Президент Байден и партнеры по G7 согласились запустить новую смелую глобальную инициативу по инфраструктуре — «Восстановим мир лучше, чем он был» (Build Back Better World)», — отмечала тогда пресс-служба Белого дома. Суть инициативы заключается в том, чтобы под руководством «крупнейших демократий» помочь сократить потребности развивающихся стран в финансировании инфраструктуры в объеме более $40 трлн. «[Инициатива] Build Back Better World будет глобальной по своему масштабу — от Латинской Америки и Карибского региона до Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона», — уточнялось в заявлении.

Инициатива «Один пояс, один путь» представляет собой концепцию, предложенную в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций. По официальным данным, Китай уже выделил на инвестиции около $140 млрд (€124 млрд).