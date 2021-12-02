Украинская компания «Нибулон» и французская OCEA подписали контракт на строительство пограничных сторожевых катеров проекта OCEA FPB 98 Mk I в Николаеве, сообщило МВД Украины на своем официальном сайте.

С украинской стороны соглашение подписал заместитель генерального директора по экономике ООО СЗ «Нибулон» Богдан Музыка, а с французской — директор ОСЕА по закупкам Гонзак Деланой.

Отмечается, что в общей сложности Госпогранслужба Украины (входит в состав МВД) получит 20 таких кораблей, 15 из которых построят во Франции. «Передача первого судна пройдет в Одессе. Планируется, что его спустят на воду уже 9 декабря. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с французскими специалистами», — сообщили в министерстве.

Корабельный проект реализуется в рамках подписанного между двумя странами в 2019 году рамочного межправительственного соглашения. В целом оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства французских катеров на сумму €136,5 млн с локализацией части производства в Украине, напомнили в МВД.

В министерстве отметили, что подписание контракта является официальным началом строительства французских кораблей в Украине, которое должно завершиться в течение двух лет. «Ожидается, что все пять кораблей будут спущены на воду с Николаевского завода до конца 2023 года», — проинформировали в МВД. Отмечается также, что французские корабли будут укомплектованы произведенными в Украине надувными лодками.

Катера проекта FPB 98 имеют длину 98 футов (32 м), ширину 6,3 м и цельноалюминиевую конструкцию. По данным СМИ, заказчиками катеров серии являются также Алжир, получивший 41 катер по двум контрактам с 2008 по 2021 годы, а также Сенегал, Бенин, Ливия, Суринам и Нигерия. Предполагается, что украинские катера будут вооружены дистанционно управляемым боевым модулем украинского производства.

В июле текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Францией и Украиной о закупке 130 грузовых электрических локомотивов компании Alstom. Их приобретут для компании «Украинская железная дорога». До конца года в Украину также должны прибыть вертолеты французской компании Airbus Helicopters для нужд МВД в рамках ранее подписанного контракта.

Ранее TRT на русском писал, что Киев и Лондон ведут переговоры о поставке малогабаритных управляемых ракет MBDA Brimstone корабельного и авиационного базирования. Это формально будет вписано в реализацию июньского соглашения между властями Украины, Великобритании и компанией Babcock International Group, подписанного в Одессе и предполагающего строительство для ВМСУ восьми ракетных катеров на основе малого патрульного корабля проекта Protector 50.