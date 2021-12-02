Компания «Аквариус», которая входит в Национальную компьютерную корпорацию (НКК), и «Лаборатория Касперского» разработали смартфон для военных и спецслужб, узнала газета «Коммерсант».

По словам источников издания, спрос на такие смартфоны обусловлен «усиливающимся контролем в части использования сотрудниками спецслужб личных смартфонов». Собеседник добавил, что пока не планируется выпускать такие смартфоны на обычном рынке.

Совладелец НКК Александр Калинин сообщил «Коммерсанту», что смартфон, который в компании называют карманным персональным компьютером (КПК), был полностью разработан в России. По его словам, уже разработаны первые 200 пробных устройств, а до конца года их будет еще 3 тыс.

Новый смартфон позиционируют как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищенном режиме, IP-соединения в этом устройстве защищаются специальным программным обеспечением, рассказал глава «Аквариуса» Владимир Степанов. Смартфон работает на операционной системе KasperskyOS. Она ориентирована на отрасли с высокими требованиями к кибербезопасности, например, промышленность, энергетику, госучреждения, транспорт,

Стоимость проекта составила более 1 млрд руб. Источники «Коммерсанта» добавили, что спрос на такие смартфоны возник после истории, когда «ряд сотрудников вели служебную переписку с личных устройств, которая впоследствии попала в Сеть».

КПК от «Аквариуса» — не первый отечественный смартфон, создатели которого пытаются сделать ставку на военных и чиновников. Проект защищенного смартфона для госсектора «Тайгафон» развивала группа Infowatch Натальи Касперской, но его свернули в декабре 2019 года с убытком в 40 млн рублей. Astra Linux тоже планировала начать выпуск смартфонов и планшетов на своей ОС, но проект не был реализован. В конце октября в продажу поступил российский смартфон AYYA T1 от структур «Ростеха» с возможностью блокировки камеры и микрофона, но на процессоре тайваньской MediaTek Helio P70 и ОС Android 11.

В июне замруководителя департамента информационных систем Минобороны генерал-майор Александр Осадчук сообщил о планах по разработке смартфонов и специальных приложений для военнослужащих и членов их семей, напоминает РБК. Он подчеркивал, что такой смартфон будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь. Разработкой модели телефона для военных будет заниматься научный центр, технополис «Эра». Этот же центр работает над созданием «цифровой экосистемы для повседневной деятельности военных», проект носит название «Кварц».