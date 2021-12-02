Паромное сообщение между Ливией и Турцией возобновилось спустя 40 лет, пишет Daily Sabah.

Корабль с пассажирами и автомобилями отправился из порта Мисрата в провинцию Измир на побережье Эгейского моря. Более 25 лет североафриканское государство не обслуживается никакими международными морскими маршрутами.

Туристические связи с зарубежными странами серьезно пострадали в результате восстания 2011 года. При этом страна за редким исключением фактически была закрыта для туристов с 1969 года — с момента прихода к власти диктатора Каддафи Ливия находилась под санкциями.

Сейчас паромное сообщение между Мисратой и Измиром возобновила компания Kevalay. Время в пути занимает около 48 часов. Судно должно вернуться 7 декабря. «У нас есть предложения по запуску других маршрутов, в том числе с Египтом и Тунисом», — сказал сотрудник ливийского порта в городе Мисрата Таха Хадид.

Мисрата, расположенная примерно в 195 километрах к востоку от Триполи, является одним из главных городов страны, где расположено наибольшее количество турецких предприятий.

Ливия и Турция также ведут переговоры по возобновлению авиасообщения между странами — профильные делегации уже посетили аэропорты для оценки их возможностей и устранения недочетов в обеспечении безопасности. Аэропорты были сильно повреждены в ходе боевых действий в Ливии: многие воздушные маршруты были приостановлены, но некоторые из них были возобновлены после прекращения огня в октябре 2020 года между международно признанным правительством, поддерживаемым Турцией, и силами путчиста Халифы Хафтара, поддерживаемыми Россией, ОАЭ и Египтом.

Меморандумы о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон и сотрудничестве в сфере безопасности были подписаны Анкарой и ливийским Правительством национального согласия 27 ноября 2019 года в Стамбуле: под документом поставили свои подписи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж. Таким образом были предотвращены попытки правительства Греции присвоить огромные части континентального шельфа Ливии, воспользовавшись кризисом.