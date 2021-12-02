Российский маркетплейс Wildberries вышел на рынок Турции, сообщает Forbes.

«Wildberries предлагает своим новым покупателям в Турции около 5,6 млн наименований товаров от 163 тысяч международных брендов: от женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров, до электроники, книг, зоотоваров и различных товаров для дома», — сказано в пресс-релизе российской компании.

Оформить заказ можно на сайтеWildberries и в приложениях для Android и iOS. Доставка осуществляется силами международных логистических партнеров компании. География присутствия российского онлайн-ритейлера теперь охватывает 18 стран мира, включая США, Германию, Францию, Италию, Польшу, Словакию, Израиль, Эстонию, Латвию, Литву и ряд других государств.

«Международное развитие Wildberries означает появление новых возможностей для российских и международных предпринимателей, в особенности представителей малого и среднего бизнеса, которые через нашу онлайн-платформу смогут масштабировать свои продажи на территории 18 стран», — отметили в пресс-службе Wildberries.

Wildberries — крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году. Общий оборот Wildberries по итогам 2020 года вырос почти в два раза и достиг 437,2 млрд рублей. За 10 месяцев 2021 года оборот Wildberries на зарубежных рынках вырос на 43% и составил 24,7 млрд рублей.