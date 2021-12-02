Президент Франции Эммануэль Макрон запретил банкам финансировать российский проект «Арктик СПГ-2» в Ямало-Ненецком автономном округе, несмотря на участие в нем французской компании TotalEnergies, сообщает La Tribune.

Против проекта выступали экологические организации. По их данным, регион, где находится завод по производству сжиженного природного газа, «нагревается в три раза быстрее, чем другие части планеты», что может нанести серьезный ущерб окружающей среде. «Арктик СПГ-2» будет производить почти 20 млн тонн сжиженного газа в год и использовать преимущества таяния льда для экспорта своей продукции в Европу и Азию через Северный морской путь, утверждали экологи.

Но запрета Макрона недостаточно для остановки проекта, который уже получил около €10 млрд от нескольких международных банков, половина из которых — российские. Этой суммы хватает на полное обеспечение проекта необходимым внешним финансированием.

60% «Арктик СПГ-2» принадлежит «Новатэку», который в конце ноября заключил кредитные соглашения с международными и российскими банками на сумму до €9,5 млрд на срок до 15 лет. Еще 40% проекта в равных долях владеют французская TotalEnergies, китайские CNPC (China National Petroleum Corporation) и CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) и японская Japan Arctic LNG.