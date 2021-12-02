Украинская армия на постоянной основе применяет беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе, заявил в интервью «Радио Свобода» командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины Александр Павлюк.

«Bayraktar постоянно работают, но работают, как это определено всеми нашими соглашениями, не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. [Сепаратисты] пытаются противодействовать Bayraktar, но на данный момент все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи», — объяснил Павлюк.

По словам Павлюка, закупленные у Турции беспилотники позволили Украине изучить все объекты противника: группировку, позиции, склады, скопление техники. «Великолепная машина, которая при соответствующих погодных условиях дает нам возможность наблюдать полностью за деятельностью противника», — добавил он.

В ноябре стало известно, что Украина и Турция ведут переговоры по созданию на украинской территории мощностей по запуску полного цикла производства Bayraktar.

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что работы по выделению земельного участка для предметных работ по сооружению центра хранения и ремонта беспилотников уже ведутся. За неделю до этого Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе аппарат Bayraktar.

Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Bayraktar всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и применяются там, «где необходимо усиление». При этом он уточнил, что закупленные у Турции разведывательно-ударные беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года.