В Будапеште завершился неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), по итогам которого был принят итоговый документ с акцентом на политическое и культурное единство, поддержку Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и обеспокоенность ситуацией в Газе.

В декларации подчеркивается, что ТРСК является неотъемлемой частью тюркского мира. Участники приветствовали активность Кипра в рамках организации, выразили поддержку равноправию турок-киприотов и призвали к решению кипрского вопроса на основе фактической реальности острова.

Отдельным блоком участники осудили гуманитарную катастрофу в Газе, призвав к немедленному прекращению огня, освобождению всех заложников и отказу от любых попыток насильственного переселения палестинцев. Была подтверждена приверженность решению конфликта на основе границ 1967 года и с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины.

В фокусе остались и другие темы: укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом и киберпреступностью, развитие оборонной промышленности, усиление политической координации в международных структурах и формирование общей позиции по Афганистану.

На полях саммита лауреату Нобелевской премии, профессору Азизу Санчару, вручили международную премию Али Шира Наваи за вклад в единство тюркского мира.