Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна увеличит оборонные расходы до 5% ВВП в течение десяти лет, выступая на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге. Он также инициировал включение в документы альянса принципов устранения барьеров в торговле оборонной продукцией между союзниками, подчеркнув важность солидарности в борьбе с угрозами.

Эрдоган резко осудил действия Израиля в секторе Газа, назвав их причиной гуманитарной катастрофы. «Гуманитарная трагедия в Газе вследствие израильских нападений переросла в настоящую катастрофу. Ни один совестливый человек не может молчать перед лицом подобного варварства», — заявил он.

Президент призвал Израиль пересмотреть свою политику и поддержал перемирие между Израилем и Ираном, достигнутое при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Турция продолжает усилия по урегулированию конфликтов, включая войну в Украине, выступая за справедливый и устойчивый мир. «Убежден, что сейчас открылось окно возможностей для прекращения огня и прочного мира между Россией и Украиной», — отметил Эрдоган. Он также подчеркнул, что долговременное решение проблем с Ираном возможно только через дипломатию, а не военные действия.

На саммите Эрдоган поднял вопрос программы F-35, отметив, что Турция выплатила 1,4 миллиарда долларов и видит «добрую волю» со стороны Трампа в отношении поставок истребителей. Переговоры с Великобританией и Германией по закупке Eurofighter также продвигаются позитивно, заявил Эрдоган.