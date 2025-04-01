ПОЛИТИКА
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Франция осудила самого популярного кандидата в президенты
Марин Ле Пен признана виновной в участии в мошеннической схеме — она теперь не сможет избираться в президентской гонке 2027 года
Франция осудила самого популярного кандидата в президенты
/ Reuters
1 апреля 2025 г.

Суд в Париже признал лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в хищении государственных средств и запретил ей участвовать в выборах с немедленным вступлением решения в силу. Она приговорена к четырем годам лишения свободы, из которых два условно.

Речь идет о схеме, действовавшей в период с 2004 по 2016 год, в рамках которой 2,9 млн евро из бюджета Европарламента направлялись на нужды центрального аппарата партии в Париже. По словам председательствующего судьи Бенедикт де Пертюи, Ле Пен была «в центре этой системы с 2009 года».

Кроме нее, были осуждены еще восемь бывших и действующих депутатов Европарламента от «Нацобъединения», а также 12 парламентских ассистентов, признанных виновными в получении средств, добытых преступным путем.

Ле Пен инкриминируется присвоение 474 тыс. евро. Прокуратура требовала пятилетнего срока лишения пассивного избирательного права. С учетом немедленного исполнения приговора, Ле Пен теряет право баллотироваться на выборах 2027 года — даже несмотря на возможность подачи апелляции.

По данным последних соцопросов, Ле Пен лидировала в президентской гонке с поддержкой 34–37% избирателей — это выше, чем у Миттерана и Саркози в аналогичный период их кампаний. Ее ближайший соперник уступал более 10%.

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