ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Президент Эрдоган: «Мы до последнего вздоха будем стоять за дело Палестины»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в возобновлении массовых убийств в Газе в Рамадан и заявил, что Турция продолжает дипломатические усилия для установления перемирия
Президент Эрдоган: «Мы до последнего вздоха будем стоять за дело Палестины»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
22 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в ифтаре, организованном стамбульским отделением Партии справедливости и развития (AK Parti).

В своей речи он подверг резкой критике действия Израиля, обвинив руководство премьер-министра Биньямина Нетаньяху в возобновлении атак на Газу.

«Сионистский режим, питающийся кровью и слезами, на прошлой неделе вновь нарушил перемирие и вернулся к геноциду в Газе. Они целенаправленно убивают детей, женщин, проливают кровь невинных. В ходе атак на Газу, совершенных на рассвете во время Рамадана, были убиты более 700 наших братьев и сестер», — заявил Эрдоган, пожелав всем погибшим милости Аллаха.

Он отметил, что наиболее печальным аспектом трагедии является равнодушие международного сообщества, особенно западных стран. По его словам, Газа и Палестина стали «самыми горькими свидетелями» того, как одни и те же принципы применяются выборочно в зависимости от цвета кожи и вероисповедания.

«Когда убитые журналисты — палестинцы, международные СМИ сразу же меняют тон. Те, кто поучает весь мир по правам человека, до сих пор не отреагировали на зверское убийство младенцев. Даже тела детей в белых саванах, выложенные на холодном бетоне, не могут пробудить их совесть», — заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не делает различий по национальности или вероисповеданию: «Мы чувствуем боль каждого невинного, страдающего от притеснений и насилия на своей земле. Турция продолжает активные дипломатические усилия для восстановления перемирия и прекращения бойни. До праздника Рамадан мы усилим наши действия. Как лучники, не покинувшие своих позиций во время битвы при Ухуде 1400 лет назад, мы будем до конца стоять за дело Палестины».

Он добавил, что ни одно притеснение не бывает вечным.

«Несправедливость в Газе тоже не будет вечной. Как и в Сирии, тьма этих дней будет преодолена. Останется лишь мужество, братство, честь и достоинство тех, кто не отвернулся», — сказал президент.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us