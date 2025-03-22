Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в ифтаре, организованном стамбульским отделением Партии справедливости и развития (AK Parti).

В своей речи он подверг резкой критике действия Израиля, обвинив руководство премьер-министра Биньямина Нетаньяху в возобновлении атак на Газу.

«Сионистский режим, питающийся кровью и слезами, на прошлой неделе вновь нарушил перемирие и вернулся к геноциду в Газе. Они целенаправленно убивают детей, женщин, проливают кровь невинных. В ходе атак на Газу, совершенных на рассвете во время Рамадана, были убиты более 700 наших братьев и сестер», — заявил Эрдоган, пожелав всем погибшим милости Аллаха.

Он отметил, что наиболее печальным аспектом трагедии является равнодушие международного сообщества, особенно западных стран. По его словам, Газа и Палестина стали «самыми горькими свидетелями» того, как одни и те же принципы применяются выборочно в зависимости от цвета кожи и вероисповедания.

«Когда убитые журналисты — палестинцы, международные СМИ сразу же меняют тон. Те, кто поучает весь мир по правам человека, до сих пор не отреагировали на зверское убийство младенцев. Даже тела детей в белых саванах, выложенные на холодном бетоне, не могут пробудить их совесть», — заявил он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не делает различий по национальности или вероисповеданию: «Мы чувствуем боль каждого невинного, страдающего от притеснений и насилия на своей земле. Турция продолжает активные дипломатические усилия для восстановления перемирия и прекращения бойни. До праздника Рамадан мы усилим наши действия. Как лучники, не покинувшие своих позиций во время битвы при Ухуде 1400 лет назад, мы будем до конца стоять за дело Палестины».

Он добавил, что ни одно притеснение не бывает вечным.

«Несправедливость в Газе тоже не будет вечной. Как и в Сирии, тьма этих дней будет преодолена. Останется лишь мужество, братство, честь и достоинство тех, кто не отвернулся», — сказал президент.