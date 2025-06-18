ТУРЦИЯ
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Пашинян впервые летит в Турцию
Армянский премьер Пашинян совершит исторический визит в Стамбул
Пашинян впервые летит в Турцию
Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган / AA
18 июня 2025 г.

Турция официально подтвердила рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Стамбул 20 июня 2025 года, где его примет президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Спикер парламента Армении Ален Симонян ранее назвал предстоящую поездку исторической. «Думаю, что этот визит исторический. Потому что руководитель Армении впервые осуществит визит на подобном уровне», — сказал Симонян журналистам в парламенте.

Армянский чиновник связал поездку с попытками правительства нейтрализовать риски, связанные с ирано-израильской эскалацией. Он подчеркнул значимость предстоящей встречи на фоне растущей напряженности в регионе.

Симонян затруднился точно определить статус визита — официальный или рабочий, но охарактеризовал его как двусторонний. Подробности и программу встречи спикер представлять не стал, предложив обратиться в пресс-службу премьер-министра Армении.

Визит состоится по приглашению турецкого президента и станет первым визитом армянского руководителя такого уровня в Турцию.

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