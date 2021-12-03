Из Росреестра (базы данных с информацией о собственниках недвижимости в России) исчезли данные членов группы отравителей Алексея Навального. На это обращает внимание команда расследователей Навального.

«Адрес Олега Таякина мы нашли и подтвердили благодаря Росреестру. Сегодня мы бы этого сделать не могли — записи о его квартире полностью удалены. Такого объекта недвижимости просто не существует», — пишут авторы расследования. Квартира и участок в Подмосковье руководителя команды отравителей — генерала, начальника Центра специальной техники ФСБ России Владимира Богданова, также удалены из Росреестра.

«Что касается остальных отравителей — их имена просто заменили на «Российскую Федерацию». Александров, Кудрявцев, Макшаков, Васильев в Росреестре теперь не отображаются. Родителей Паняева тоже удалили из Росреестра. Все потому, что в их квартире прописан сын-убийца», — обращают внимание авторы.

Однако список людей с удаленными данными не ограничивается одной командой ФСБ, в него попали и многие другие люди, связанные с властью.

Среди тех, чьи данные о недвижимости больше недоступны, — сын действующего министра внутренних дел Колокольцева, дочь замглавы ФСБ Вячеслава Ушакова, дочь руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина, дочь руководителя службы контрразведки ФСБ, жена советника председателя правления Газпромбанка, мама прокурора Москвы Дениса Попова и другие.

«Достаточно очевидно, что услуга по удалению себя из Росреестра доступна теперь неограниченному количеству чиновников, их родственников, друзей и приятелей. Что государственного интереса в засекречивании гламурной дочери завхоза ФСБ или престарелой матери прокурора или сына президента соседней страны — нет», — заключают авторы расследования.