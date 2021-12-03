Число посетивших Россию иностранных туристов, по прогнозу, в текущем году может сократиться на 90% по сравнению с показателем, предшествовавшим пандемии нового коронавируса в 2019 году, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации ООН.

«Падение в этом году въездного туризма, по предварительным данным, составит 90% по сравнению с 2019 годом, — сказала Догузова, отметив, что тогда турпоток составил более 5 млн иностранных туристов. — Напомню, что до пандемии иностранные туристы тратили в России около $11,5 млрд».

Въездной туризм восстанавливается медленнее внутреннего, отметила она. По ее словам, примерно такое же сокращение этого въездного турпотока было и в 2020 году: «Основная причина в том, что ни одно массовое въездное направление полноценно не открылось».

На настоящий момент Россия восстановила авиасообщение почти с 80 странами, въехать в РФ из этих стран можно при предъявлении ПЦР-теста, напомнила она. «Конечно, темпы восстановления въездного туризма в том числе зависят от взаимного признания сертификатов о вакцинации», — добавила Догузова.

С 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса. Отмечается, что въезд также будет ограничен для жителей Гонконга, Мозамбика, Эсватини, Танзании, Зимбабве, Мадагаскара и иностранцев, которые находились на территории этих стран в течение последних 10 дней.