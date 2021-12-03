В России на фоне пандемии коронавируса существенно снизилось количество установленных инвалидностей. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным» благотворительного фонда «Нужна помощь».

В 2020 году впервые инвалидность была установлена у 559,3 тысячи взрослых россиян, что на 77 тысяч меньше, чем в 2019 году. Среди детей выявляемость также снизилась: с 76,5 тысячи в 2019 году до 70 тысяч в 2020.

«Наиболее вероятная причина снижения выявляемости — это последствия ограничительных мер во время пандемии, которые затруднили доступ россиян к первичному звену здравоохранения», — отмечают авторы исследования. Они указывают, что в 58 регионах страны снизилась доля взрослых, получивших самую «легкую» III группу инвалидности, и предполагают, что в условиях коронавирусных ограничений эти люди предпочитают откладывать визит на медико-социальную экспертизу.

Частая причина установления первичной инвалидности у взрослых — онкологические заболевания (на них приходится 35%), а также болезни системы кровообращения (30%). Детям чаще всего инвалидность устанавливают из-за психических расстройств и расстройств поведения (27% случаев).

В исследовании также говорится, что первый год пандемии почти не отразился на занятости людей с инвалидностью: в 2020 году, как и в 2019, работал каждый четвертый (26,7%). Лидеры по числу трудоустроенных людей с инвалидностью — Санкт-Петербург, Белгородская, Московская и Курская области, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а наиболее проблемные регионы — Еврейская автономная область, Бурятия и Карелия.

Регулярные денежные выплаты людям с инвалидностью в первый год пандемии прекратили 12 регионов РФ, в то же время 18 регионов — напротив, начали ее осуществлять. При этом размер выплат варьируется в сотни раз в зависимости от региона: от 144 рублей в Краснодарском крае до 26 820 рублей в ЯНАО.

В целом наиболее благополучная ситуация в социальной сфере для людей с инвалидностью сложилась в Москве, Московской области, Татарстане, Санкт-Петербурге, Севастополе, Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Наименее благополучная — в Ивановской области, Дагестане, Ингушетии, Тыве и Чечне.