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Итальянский дом моды Valentino купил рекламу у кота из Харькова
В Instagram животного появилось фото, на котором он запечатлен за столом, на котором находятся бокал красного вина, роза в вазе и сумка итальянского бренда модели Rockstud, поверхность которой покрыта стразами. Стоимость изделия составляет €4 тысячи
Итальянский дом моды Valentino купил рекламу у кота из Харькова
Итальянский дом моды Valentino купил рекламу у кота из Харькова / Others
3 декабря 2021 г.

Итальянский дом моды Valentino купил рекламу у 13-летнего кота из Харькова по имени Степан, пишет Kharkiv Today.

В Instagramживотного появилось фото, на котором он запечатлен за столом, на котором находятся бокал красного вина, роза в вазе и сумка итальянского бренда модели Rockstud, поверхность которой полностью покрыта стразами. Стоимость изделия составляет €4 тысячи.

Valentino обратил внимание на кота после публикации в Instagram Бритни Спирс, которая с помощью животного анонсировала выход своего фильма «Идол». После рекламы для Valentino Степана упоминали на канале Discovery, а MTV приобрел права на один из видеороликов.

Кот Степан стал звездой Instagram и TikTok благодаря своему умению сидеть с задумчивым видом. Его хозяйка утверждает, что в такие моменты ее питомец просто хочет спать.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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