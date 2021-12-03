Итальянский дом моды Valentino купил рекламу у 13-летнего кота из Харькова по имени Степан, пишет Kharkiv Today.

В Instagramживотного появилось фото, на котором он запечатлен за столом, на котором находятся бокал красного вина, роза в вазе и сумка итальянского бренда модели Rockstud, поверхность которой полностью покрыта стразами. Стоимость изделия составляет €4 тысячи.

Valentino обратил внимание на кота после публикации в Instagram Бритни Спирс, которая с помощью животного анонсировала выход своего фильма «Идол». После рекламы для Valentino Степана упоминали на канале Discovery, а MTV приобрел права на один из видеороликов.

Кот Степан стал звездой Instagram и TikTok благодаря своему умению сидеть с задумчивым видом. Его хозяйка утверждает, что в такие моменты ее питомец просто хочет спать.