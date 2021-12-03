Сразу три футболистки национальной команды Узбекистана подписали соглашение с турецким клубом «Трабзон Идманокаджи», сообщил «Фергане» футбольный менеджер Кова Тилавпур, который занимался трансфером узбекских спортсменок.

Камила Зарипова, Сетора Такабоева и Шахризода Зайнитдинова пополнили ряды клуба в качестве свободных агентов. Соглашение между «Трабзон Идманокаджи» и узбекскими футболистками рассчитано на один год.

По словам Тилавпура, трансфер выгоден узбекским спортсменкам со всех точек зрения. «Команда достаточно амбициозная и ставит перед собой серьезные цели. Клуб четыре раза выигрывал бронзу чемпионата Турции. С инфраструктурой все в порядке. Зарплаты? Полагаю, выше, чем они зарабатывали в своих клубах», — отметил он.

Зарипова регулярно вызывается в основную сборную Узбекистана, а прошлый сезон провела в алмалыкском АГМК и забила 28 мячей, став третьей в споре лучших бомбардиров чемпионата Узбекистана.

Такабоева провела несколько матчей за главную сборную страны и за молодежные сборные различных возрастов, прошлый сезон она провела в джизакской «Согдиане», отличившись 11 раз.

У Зайнитдиновой за плечами несколько матчей за олимпийскую сборную Узбекистана, прошлый сезон она играла в каршинской «Севинч», отличилась тремя забитыми мячами.

«Трабзон Идманокаджи» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Турции. При этом клуб четыре раза выигрывал бронзу чемпионата страны. В 2019 году из-за кризиса, вызванного сменой владельцев клуба, команда вылетела во второй дивизион. В прошлом сезоне клуб занял 8-е место в в турнирной таблице.