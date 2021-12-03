Министерство энергетики Узбекистана в 2022 году начнет реализацию «Концепции комплексного и планомерного развития автоматизации и цифровизации топливно-энергетического комплекса Республики Узбекистан», разработанной совместно с «ИКС Холдингом» (входит в холдинг USM российского бизнесмена Алишера Усманова), сообщает пресс-служба «ИКС Холдинга».

Концепция будет утверждена до конца 2021 года. В нефтегазовой отрасли цифровизация рассматривается как основной способ повышения конкурентоспособности и доходности бизнеса. Концепция обеспечит эффективное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и автоматизацию процессов.

Практически все технологические процессы можно смоделировать и заранее выбрать наиболее подходящий сценарий, а не действовать на месте методом проб и ошибок. Несколько часов моделирования заменяют месяцы испытаний, при этом давая даже более точное представление о свойствах пласта. В результате экономятся годы труда, а нефтеотдача повышается в полтора-два раза.

В декабре 2020 года Министерство энергетики Узбекистана и «ИКС Холдинг» заключило договор на оказание услуг по разработке концепции и дорожной карты цифровизации топливно-энергетического комплекса Узбекистана на 2021-2025 годы.

В число основных задач сотрудничества, кроме дорожной карты и концепции, входят анализ лучших мировых практик автоматизации и их применимости к предприятиям топливно-энергетического комплекса, определение сильных сторон, недостатков и рисков в текущем состоянии этих предприятий, разработка целевой операционной модели ИКТ, высокоуровневой ИКТ-архитектуры и ИКТ-инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Узбекистана.