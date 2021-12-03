В Германии торжественно провели Ангелу Меркель с поста канцлера

В честь Ангелы Меркель оркестр Бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по ее выбору. По традиции, высокопоставленный политик может сам выбрать несколько произведений для церемонии прощания. Многие успели разглядеть в музыке, на которой остановила свой выбор Меркель, скрытое послание нации. #Германия #Берлин #АнгелаМеркель #Меркель #прощание #почести #канцлер