ПОЛИТИКА
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В Германии торжественно провели Ангелу Меркель с поста канцлера
В честь Ангелы Меркель оркестр Бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по ее выбору. По традиции, высокопоставленный политик может сам выбрать несколько произведений для церемонии прощания. Многие успели разглядеть в музыке, на которой остановила свой выбор Меркель, скрытое послание нации. #Германия #Берлин #АнгелаМеркель #Меркель #прощание #почести #канцлер
В Германии торжественно провели Ангелу Меркель с поста канцлера / Others
3 декабря 2021 г.
Истории
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