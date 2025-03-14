Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 30-дневное прекращение огня не приведет к отмене военного положения, а проведение выборов в этот период невозможно. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

«30-дневное перемирие — это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения невозможна в такой короткий срок. Нужны будут переговоры, проверенные наблюдатели, которые будут способны обеспечить разъединение сторон и предотвратить нарушения перемирия. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована», — отметил он.

Отвечая на вопрос о возможности проведения выборов, Подоляк заявил, что в условиях нестабильности невозможно обеспечить безопасность для голосования и полноценную избирательную кампанию. По его словам, выборы возможны только в случае стабильного прекращения огня, которое будет гарантировано нейтральными наблюдателями.

Во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Украина согласилась на предложение США ввести временное 30-дневное перемирие. Вашингтон пообещал возобновить поставки оружия Киеву, приостановленные в последние дни, а также обмен разведданными.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что согласен на прекращение боевых действий, но только если оно приведет к «долгосрочному миру».