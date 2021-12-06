Представителям США пришлось убеждать некоторых европейских союзников в возможном вторжении России в Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в НАТО. Для этого США пришлось предоставлять данные своей разведки.

«Недели непрерывного дипломатического взаимодействия США с европейскими правительствами, подкреплённого обменом разведданными, помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска в Украину», — отметили американские журналисты.

Один из источников Financial Times охарактеризовал переданную информацию как «чрезвычайно всеобъемлющую». Источники издания также отмечают, что такой уровень обмена разведданными «нехарактерен».

«Многие союзники не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи. Мы были удивлены разрывом в разведданных — как и почему США видели то, чего мы не видели», — рассказал один из источников FT. По его словам, «сдвиг» в сторону позиции США произошел после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

О том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной, в конце октября сообщила газета The Washington Post. По ее данным, официальные лица США и Европы зафиксировали «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Также Politico опубликовало снимки, на которых у города Ельни в Смоленской области, расположенной у границы с Беларусью, запечатлена военная техника, часть которой предположительно прикреплена к 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия сосредоточила у украинских границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса группировку войск численностью около 90 тысяч человек. В частности, в состав сконцентированной группировки войск входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий ВВС и противовоздушной обороны ВКС РФ, а на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских войск.

Аналитики из Conflict Intelligence Team также зафиксировали передвижение российских войск в населенных пунктах, граничащих с Украиной. Однако, по их мнению, переброс техники в Брянскую (Клинцы) и Воронежскую область (Богучар) может объясняться тем, что там дислоцируются долговременные российские военные объекты. Так, в Ростовской области базируется 150-я мотострелковая дивизия и проходят учения боевого армейского резерва страны. Содиректор программ внешней политики и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в разговоре с The Insider отметил, что перемещение и сосредоточение техники еще не говорит о готовящемся наступлении. Но, как отмечает украинское разведведомство, Россия периодически прибегает к практике переброски и накопления воинских подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

Позже аналитики CIT обнаружили в социальных сетях новые фотоснимки и видеозаписи, свидетельствующие о передвижении российских войск и военной техники в регионы, граничащие с Украиной, а также в аннексированный Россией Крым. В частности, аналитики выявили переброску новой военной техники в Воронежской области и передвижение эшелонов из Ставропольского края в сторону Крыма. Туда была переброшена 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, которая в 2008 году принимала участие в войне в Грузии. Исследователи обнаружили видеозапись, на которой российский контрактник жалуется, что его отправляют «на зиму в командировку в поля».

1 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил возможность войны РФ и Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2». По его словам, запуск проекта может сделать Украину более уязвимой к российскому вторжению, поскольку Москва избавится от сдерживающего фактора. В октябре советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета. Позднее он пояснил, что эти слова не были угрозой в адрес России, акцент был сделан на оборонительном характере государственной политики страны.