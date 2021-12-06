В октябре в России впервые с начала эпидемии коронавируса избыточная смертность за месяц превысила 100 тысяч человек. Такой вывод делают ученые после обработки данных Росстата о смертности в октябре, опубликованных 3 декабря.

Как отмечает «Медуза», в ноябре рекорд смертности был обновлен, а число «избыточно умерших» за время эпидемии к началу декабря уже превысило миллион. Россия по абсолютной численности избыточно умерших обошла США и, таким образом, вышла на второе место в мире после Индии, по которой, однако, есть только неофициальные оценки.

Избыточная смертность — это фактическое превышение числа умерших над ожидаемым или прогнозируемым показателем смертности за определённый период времени. Часто в качестве ожидаемого показателя берут среднее число умерших за несколько предыдущих лет.

В оперативную открытую для публики базу Стопкоронавирус.рф попадают только умершие с диагнозом «коронавирус». Данные о смертях в ней радикально занижены, причем в разных регионах это занижение может отличаться в разы, что говорит не просто об ошибках, а о манипуляциях. Проблему признали даже в Кремле, призывая глав регионов перестать приукрашивать картину эпидемии, отмечает «Медуза».

Однако Росстат примерно через 40 дней после окончания каждого месяца публикует данные об умерших с диагнозом «коронавирус». Эти данные включают и тех, кому диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен посмертно. В этих данных умерших от коронавируса больше, чем в базе Стопкоронавирус.рф. Однако и эта цифра представляется заниженной в большинстве регионов.

«Медуза» со ссылкой на источник в штабе по борьбе с коронавирусом отмечает, что федеральные чиновники ориентируются не на данные из закрытых или открытых баз, а на данные об избыточной смертности. Их можно посчитать на основе данных об общей смертности, которые собирает (по сведениям из ЗАГСов, которые выдают справки о смерти) и публикует (с той же задержкой в 40 дней) Росстат . По словам источника, избыточная смертность — единственный надежный источник информации о развитии эпидемии. В Москве, которая с начала эпидемии регулярно публикует отчет о причинах избыточной смертности, вся она объясняется именно смертями людей с диагнозом «коронавирус».

Еще в апреле газета The New York Times писала, что Россия опередила страны Европы и США по показателю избыточной смертности во время пандемии коронавируса.