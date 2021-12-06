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США произведут и разместят в Европе 480 ядерных авиабомб
США до 2025 года планируют произвести 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12. Такой объем вооружений превышает арсеналы ядерных боеприпасов, имеющиеся в распоряжении КНР, Франции, Британии, Пакистана, Индии, КНДР и Израиля
США произведут и разместят в Европе 480 ядерных авиабомб
США произведут и разместят в Европе 480 ядерных авиабомб / Others
6 декабря 2021 г.

США до 2025 года планируют произвести 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федерации американских ученых. Такой объем вооружений превышает арсеналы ядерных боеприпасов, имеющиеся в распоряжении Китая, Франции, Британии, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля.

Ядерные авиабомбы B61-12 представляют собой модификацию предыдущих версий боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11. Они предназначены для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других натовских истребителей-бомбардировщиков в Европе.

По различным оценкам, на сегодняшний день на европейском театре военных действий у США есть около 100-150 ядерных авиабомб для применения тактической авиацией.

Таким образом, США собираются втрое увеличить свой тактический ядерный потенциал. Авиабомбы предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

На прошлой неделе Национальное управление по ядерной безопасности при Министерстве энергетики США отчиталосьо выпуске первого серийного образца своей модернизированной атомной бомбы B61. Изделие было произведено 23 ноября. Бомбы первоначально будут размещены на континентальной части США, затем они поступят на склады на авиабазах в Европе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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