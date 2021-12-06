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С начала года в Анталье побывало 3,5 млн россиян
За первые 11 месяцев 2021 года в турецкой Анталье побывало более 3,5 млн российских туристов. Россияне оказались на первом месте среди иностранцев, посетивших регион. Граждане России составляют 41% всего потока туристов из-за границы
С начала года в Анталье побывало 3,5 млн россиян
С начала года в Анталье побывало 3,5 млн россиян / Others
6 декабря 2021 г.

За первые 11 месяцев 2021 года в турецкой Анталье побывало более 3,5 млн российских туристов, сообщили власти провинции.

Россияне оказались на первом месте среди иностранцев, посетивших регион. Граждане России составляют 41% всего потока туристов из-за границы. Следом идут украинцы (1,26 млн человек), немцы (1,22 млн) и поляки (412 тысяч).

Всего же с января по ноябрь 2021 года Анталью посетило почти 8,9 млн туристов, что на 163% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В сентябре турецкий курорт обошелпо популярности у россиян даже Сочи. За тот месяц на курортах Антальи отдохнули 780 тысяч граждан России, в то время как в Сочи — всего 700 тысяч.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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