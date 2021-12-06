Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил о необходимости «китаизации» религии в стране и важности сосредоточения религиозной деятельности вокруг Коммунистической партии страны, сообщает South China Morning Post.

«Китаю следует взять курс на китаизацию религии, а также добиваться централизации верующих и духовенства вокруг партии и правительства», — заявил Си Цзиньпин на государственной конференции по вопросам религии.

«Религиозная деятельность должна осуществляться в рамках закона, она не должна наносить ущерб благополучию граждан, нарушать общественный порядок и нормы морали или вмешиваться в образовательные, судебные и управленческие вопросы или общественную жизнь», — добавил он.

Духовенство, по его словам, должно«совершенствовать самообразование, проявлять самодисциплину и внимательно следить за общинами». Си Цзиньпин указал также на важность усиления связей религии с Китаем, китайским народом, Коммунистической партии Китая и социализмом с китайской спецификой.

Председатель Китайской народной республики заявил о необходимости подготовки команд партийных и правительственных должностных лиц «с марксистскими взглядами на религию и религиозными вопросами» и при этом достаточно компетентных для работы с представителями разных религиозных течений.

Конституция Китайской народной республики гарантирует право граждан на свободу вероисповедания, однако, согласно свидетельствам многочисленных очевидцев, в стране ведется кампания против ислама и мусульман.

В конце ноября немецкий китаист Адриан Ценц опубликовалотчет «Синьцзянские документы», в котором рассказал о связи репрессий китайских властей против уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с выступлениями руководства Китая в 2014 году. В частности, Ценц привел призывы властей Китая контролировать рождаемость уйгуров, принуждать их к труду и лечить их «больное мышление». Среди опубликованного есть три выступления Си Цзиньпина.