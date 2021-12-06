Продажи оружия российских компаний снижаются третий год подряд, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Продажи девяти компаний, входящих в топ-100 крупнейших производителей оружия в мире, в 2020 году упали на 6,5% — с $28,2 млрд до $26,4 млрд. Снижение происходит третий год подряд после достижения пика в 2017 году, когда на них приходилось 5% от общего объема продаж оружия среди всех компаний из топ-100.

Продажи концерна «Алмаз-Антей» рухнули на 31%, продажи Объединенной судостроительной корпорации — на 11%. При этом был зафиксирован рост продаж у Объединенной авиастроительной корпорации (на 16%).

Российские компании показали одно из самых резких падений продаж оружия среди компаний топ-100, отмечается в исследовании. Это совпало с окончанием реализации государственной программы вооружений на 2011-2020 годы и с задержками сроков поставок, вызванных пандемией коронавируса. Другим ключевым событием в российской оборонной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек.

В настоящее время российские компании реализуют государственную программу по увеличению доли гражданской продукции в структуре выручки до 30% от общего объема продаж к 2025 году и до 50% к 2030 году.

В августе TRT на русском писало росте экспорта по самому широкому спектру товаров, подпадающих под секретные обезличенные коды таможенной статистики. За первую половину 2021 года этот показатель вырос на 61% и достиг отметки в $27 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы. Объем оборонного засекреченного экспорта, в который входят самолеты, оружие и боеприпасы, оценивается в $4,7 млрд.