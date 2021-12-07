Белый дом принял решение объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Администрация Байдена не будет направлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине 2022 года, учитывая продолжающийся геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека», — указала она.

Псаки добавила, что это не коснется американских спортсменов и они примут участие в Олимпиаде со 100-процентной поддержкой их из дома. Также Вашингтон проинформировал о своем решении союзников, однако право, как им поступить в отношении предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине, остается за этими странами, подчеркнула представитель Белого дома.

Как сообщает The Washington Post, Австралия, Канада и страны Европы пока обдумывают бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. По словам источника издания, британская сторона хочет обсудить эту тему на предстоящем в выходные саммите глав МИД стран G7. Два европейских чиновника, знакомых с ходом обсуждения вопроса, заявили WP, что администрация президента США Джо Байдена не оказывала давления на страны Европы насчет объявления бойкота Играм. Однако собеседники издания отметили, что европейские союзники «понимают, что США буду разочарованы, если Европа пошлет в Пекин высокопоставленные делегации».

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте заявил, что считает присутствие чиновников и дипломатов на Олимпийских играх политическим решением правительств и относится к нему с уважением. Комитет приветствовал тот факт, что американские власти не стали препятствовать участию в Играх своих спортсменов: «В то же время это заявление показывает, что Олимпийские игры и участие атлетов вне политики, и мы это приветствуем».

О планах США объявить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 16 ноября сообщила The Washington Post. Спустя два дня президент США Джо Байден подтвердил, что страна изучает возможность дипломатического бойкота соревнований. Помимо притеснения уйгуров в Синцзяне он связывал эту инициативу с нарушением прав человека в Тибете и Гонконге.

В мае спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала бойкотировать соревнования. Бойкотировать Олимпиаду призывали также политики из Канады и Норвегии и представители почти 200 правозащитных организаций. Причиной стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в отношении мусульман-уйгуров. В феврале 2018 года CNN сообщил, что около 120 тыс. уйгуров содержатся в Китае в лагерях.

Посольство Китая в Вашингтоне назвало политическими манипуляциями решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине, передает Reuters. «На самом деле никого не волнует, приедут эти люди или нет. Это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине. Это всего лишь политическая манипуляция. Американским политикам и так не отправляли никаких приглашений», — заявил представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Будет разыграно 109 комплектов наград. Российские спортсмены до конца 2022 года на Олимпийских играх и на чемпионатах мира не могут выступать с национальными флагом и гимном.