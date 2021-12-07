Медианный заработок российского чиновника, обязанного отчитываться о доходах, за 2020 год составил 82 тысячи рублей в месяц, сообщает «Трансперенси Интернешнл» со ссылкой на данные базы «Декларатор». Эта сумма в три раза превышает медианный доход гражданина России за тот же период, рассчитанный Росстатом (27 тысяч рублей в месяц).

Также организация сравнила доходы чиновников и жителей в каждом из субъектов страны. Лидерами по разрыву доходов стали Тува (доходы чиновников в семь раз выше, чем у обычных граждан) и Ингушетия (шестикратный разрыв). В этих регионах самые низкие медианные доходы жителей: 14 тысяч рублей в месяц. Наименьший двукратный разрыв зафиксирован в Белгородской и Калужской области, Краснодарском крае, Ненецком автономном округе, Адыгее, Северной Осетии и Татарстане.

Самыми высокими медианные доходы оказались у чиновников в Ямало-Ненецком автономном округе (241 тысяча рублей в месяц), Москве (216 тысяч) и Якутии (185 тысяч). Меньше всего чиновники получают в Кировской области (52 тысячи рублей), Калмыкии (48 тысяч) и Северной Осетии (45 тысяч).

Медианное значение — это число, находящееся ровно посередине выборки: 50% людей имеют доход больше этого числа, 50% — меньше. Исследователи выбрали этот показатель, так как единичные экстремально высокие или низкие значения влияют на него меньше, чем на среднюю величину.

Специалисты изучили 116 922 деклараций чиновников из всех регионов России. Их подавали руководители различных министерств, ведомств, а также депутаты.

В итоговую выборку попали 89% антикоррупционных деклараций чиновников за 2020 год. В нее не вошли дублирующие документы, которые подавались в том случае, когда один человек занимал сразу несколько должностей. Кроме того, не все сведения о доходах удалось отнести к конкретному региону. Не учтены в исследовании и доходы членов семей чиновников, прежде всего их супругов и детей, поэтому реальный разрыв в уровне благосостояния государственных служащих и простых россиян, предположительно, еще больше.