Почти каждый пятый россиянин не знает расшифровку аббревиатуры СССР — Союз Советских Социалистических Республик. Такие результаты показал опрос ВЦИОМа для совместного проекта с РБК «30 лет без СССР». 8% респондентов расшифровали СССР с ошибками, а 11% признались, что не знают полного названия Советского Союза. Больше всего незнающих оказалось среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет.

Все 15 республик Союза назвали ещё меньше — 6% респондентов. 27% россиян не смогли назвать ни одной республики, в возрастной группе до 34 лет таких почти половина. Опрошенные чаще всего забывали о РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республике) и Туркменской ССР. Лучше всего россияне помнят, что в состав Союза входили Украинская и Белорусская ССР.

Каждый пятый ассоциирует Советский Союз с верой в светлое будущее, стабильностью, спокойствием или уверенностью в завтрашнем дне. Чаще других об этом говорили военнослужащие (40%), люди с высшим образованием (33%) и старшее поколение — из возрастных групп 45–59 лет (28%) и более 60 лет (23%). Россияне до 24 лет (25%) при упоминании СССР в основном вспоминали флаг, герб и гимн.

Второй по популярности ассоциацией стали положительные эмоции и приятные воспоминания. При упоминании про СССР о них думают 13% опрошенных. 11% связали Союз с собственной молодостью или юностью родителей.

Говоря об отрицательных образах СССР, россияне чаще всего вспоминали о дефиците товаров, очередях в магазинах и талонах на продукты. Второй по популярности ответ — обман людей, ограничение свободы, застой и бедность населения. Лишь 1% респондентов при упоминании негативных советских моментов вспоминает террор, репрессии, расстрелы и ГУЛАГ.

Политолог Александр Пожалов отметил, что уровень ностальгии россиян по СССР зависит от социально-экономической ситуации в стране. Чем хуже тенденции в современной России, тем больше ностальгии по советской эпохе и лучше отношение к Иосифу Сталину, пояснил Пожалов.

В августе 2021 года опрос ВЦИОМ, приуроченный к 30-летию «августовского путча», показал, что только пятая часть россиян — 21% — смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению). Большинство респондентов, которые еще помнят о событиях августа 91-го, оказались старше 35 лет. Правда, состав ГКЧП некоторые путают: некоторые (менее 2%) причислили к его членам Ельцина и Горбачёва. Правильные фамилии вспомнили тоже немногие: за министра обороны Дмитрия Язова проголосовали 11%, за вице-президента Геннадия Янаева — 6%.