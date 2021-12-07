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В сфере кибербезопасности в РФ не хватает около 20 тысяч сотрудников
В сфере информационной безопасности РФ не хватает порядка 20 тысяч сотрудников, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, еще большая кадровая катастрофа наблюдается в преподавательском составе
В сфере кибербезопасности в РФ не хватает около 20 тысяч сотрудников
В сфере кибербезопасности в РФ не хватает около 20 тысяч сотрудников / Others
7 декабря 2021 г.

В сфере информационной безопасности в России не хватает порядка 20 тысяч сотрудников, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

«Надо смело признать, что у нас есть кадровая катастрофа в стране по направлению информационной безопасности. По нашей оценке, не менее 20 тысяч сегодня сотрудников кибербезопасности — это дефицит кадров. Но еще большая кадровая катастрофа в преподавательском составе», — сказал он.

По мнению Кузнецова, нужно фокусироваться на подготовке большого числа преподавателей для более быстрого решения кадровой проблемы.

Дефицит кадров в РФ касается не только сферы кибербезопасности. В 2020 году из России уехало 70 тысяч ученых-исследователей и высококвалифицированных специалистов, писалвесной TRT на русском. Это в пять раз больше, чем в 2012 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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