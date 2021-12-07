В сфере информационной безопасности в России не хватает порядка 20 тысяч сотрудников, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

«Надо смело признать, что у нас есть кадровая катастрофа в стране по направлению информационной безопасности. По нашей оценке, не менее 20 тысяч сегодня сотрудников кибербезопасности — это дефицит кадров. Но еще большая кадровая катастрофа в преподавательском составе», — сказал он.

По мнению Кузнецова, нужно фокусироваться на подготовке большого числа преподавателей для более быстрого решения кадровой проблемы.

Дефицит кадров в РФ касается не только сферы кибербезопасности. В 2020 году из России уехало 70 тысяч ученых-исследователей и высококвалифицированных специалистов, писалвесной TRT на русском. Это в пять раз больше, чем в 2012 году.