Попытка поджога мечети на греческой стороне разделенного острова Кипр не останется без ответа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu. Те, кто участвует в подобных акциях, заплатят высокую цену, пообещал турецкий лидер.

«Мы ищем, кто стоит за этим нападением», — сказал он.

Попытка поджога Великой мечети в Ларнаке была предпринята 2 декабря. Сообщений о жертвах не поступало, полиция арестовала по крайней мере одного подозреваемого в поджоге.

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил, что греки-киприоты продолжают акты вандализма в мечетях, напомнив о случаях осквернения мусульманских храмов во время межобщинных конфликтов 1960-х. «Я осуждаю тот факт, что, пока продолжаются наши призывы к диалогу с греко-кипрской стороной для того, чтобы достичь соглашения по кипрскому вопросу, некоторые желают разрушить Большую мечеть Ларнаки, устроив в ней пожар. Не может быть случайностью и то, что число нападений на наши мечети увеличилось в то время, как продолжается деятельность греко-кипрской администрации по эскалации напряжения в регионе Восточного Средиземноморья», ― отметил он в своем письменном заявлении.

Имам мечети Шакир Алемдар заявил, что христиане выразили свою поддержку в связи с произошедшим инцидентом, однако напомнил, что «подобные атаки продолжаются на протяжении многих лет, и ничего не делается для борьбы с такими действиями, наполненными ненавистью».