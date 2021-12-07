Минимальная стоимость десятидневного пакетного тура в аннексированный Крым для россиян оказалась выше аналогичных турецких и сочинских предложений, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России.

Новогодние туры на 10 ночей с перелетом в период с 24 по 30 декабря в Сочи, Стамбул или Крым можно купить от 34 до 60 тысяч рублей на двоих. Новогодний тур в Египет обойдется от 82 тысяч рублей за двоих за «все включено», а в Анталью — от 87 тысяч рублей.

Самый бюджетный вариант предлагают сочинские отельеры — от 34,3 тысяч рублей за 10 ночей с завтраками, на втором месте оказался Стамбул, аналогичная путевка куда обойдется в 52,3 тысячи рублей. Крым замыкает тройку самых доступных направлений с минимальной ценой на пакетный тур в 60,7 тысяч рублей.

На этой неделе TRT на русском писал, что за первые 11 месяцев 2021 года в турецкой Анталье побывало более 3,5 млн российских туристов. Россияне оказались на первом месте среди иностранцев, посетивших регион. Граждане РФ составляют 41% всего потока туристов из-за границы.