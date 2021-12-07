В ближайшие 30 лет экономике России предстоит пройти период масштабной трансформации, которая затронет каждого человека и все виды бизнеса, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, сообщают РИА «Новости».

По его словам, предстоящие изменения сравнимы с теми, которые произошли в информационной сфере за последние 30 лет. «Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабу процесса, только не в информации, а в энергии. В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок — в следующие 30 лет — произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причем я подчеркну, речь идет не только об электроэнергетике, для меня родной, — речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте», — сказал Чубайс.

«Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес», — пообещал чиновник.

Он признал, что Россия очень уязвима для этих изменений, поскольку энергетический сектор играет для нее особую роль. «У всех есть энергетика, но в России это не просто один из секторов, это позвоночный столб национальной экономики: 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта. Это вообще серьезно», — указал Чубайс.

«С одной стороны, мы крайне уязвимы, а с другой стороны — у нас колоссальнейшие возможности. Помимо того, что энергопереход изменит все без исключения отрасли реального сектора в стране, он еще открывает возможности для создания тех отраслей, которых сейчас не существует вообще. Я насчитал от пяти до десяти новых отраслей, которых в стране сегодня нет», — добавил Чубайс.