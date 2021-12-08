Отставной возраст

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 20 ноября 2021 г. исполнилось 75 лет. Согласно Уставу об управлении РПЦ (пункт 9 главы IV), патриарх по должности является руководителем московской городской епархии, то есть епархиальным архиереем, таким себе церковным губернатором. В то же время пункт 26 главы XVI того же Устава обязывает всех или только епархиальных архиереев (тут смотря как толковать) по достижению 75-ти летнего возраста подавать на имя патриарха заявление об уходе на покой. Рассматривать такие заявления уполномочен Синод — коллегиальный орган церкви, напоминающий Политбюро ЦК КПСС.

И, согласно Уставу, патриарх обязан был бы тоже, как епархиальный архиерей Московской городской епархии, подать прошение об уходе на покой. Правда, подать от самого себя самому себе. Конечно же, он этого делать не будет, сославшись на пункт 11 главы IV, который гласит, что должность патриарха является пожизненной.

Однако если быть дотошным, то можно заявить, что написание заявления об уходе на покой еще не означает собственно ухода, а потому не является нарушением пожизненного статуса правления патриарха. К тому же сами заявления никто автоматически не удовлетворяет. К примеру, долгожителя РПЦ митрополита Ювеналия не сразу отправили на покой, а только через 11 лет после написанного им заявления.

В современной РПЦ это собственноручно написанное прошение превратилось в заявление с открытой датой. То есть оно лежит в столе у патриарха, и в любой удобный момент он может сместить не понравившегося ему архиерея, и все будет выглядеть так, будто тот сам попросил его уволить.

Игры церковных престолов

Причина, по которой патриарх Кирилл не будет писать такое заявление, еще и в том, что он реально боится, что его могут сместить. У него весьма прохладные отношения с Владимиром Путиным, и тот давал понять, что не против сменить главу духовного ведомства. Да и всенародной любви ему снискать не удалось, особенно после скандала с Pussy Riot, исчезнувшими часами, нанопылью и застройкой парков в Москве.

Уйти патриарху будет весьма трудно, потому как процедура импичмента патриарха прописана так, что ее очень сложно реализовать. Вотум недоверия провозглашается на Поместном соборе (при участии рядового духовенства и мирян). Но дело рассматривать имеют право только епископы. То есть приговор выносит Архиерейский собор. И он вступает в силу только после утверждения 2/3 от состава Поместного собора. При этом созвать Поместный собор имеет право только Архиерейский собор, который в свою очередь имеют право созывать патриарх или Синод.

Кстати, ремарка. Согласно Уставу, Архиерейский собор должен проводиться не реже чем раз в 4 года. Крайний срок его проведения истекает в начале декабря 2021. Собор планировали провести осенью этого года, но патриарх внезапно перенес его на май 2021 года.

Также Кирилл начал поспешно укреплять свои властные позиции. На недавнем Синоде 8 ноября он ввел решение, согласно которому теперь собственными указами может снимать и ставить новых глав синодальных учреждений — своеобразных церковных министерств. Раньше это была прерогатива исключительно Синода. Теперь впору называть эти учреждения не синодальные, а патриаршие.

Кирилл де-факто копирует российскую модель управления. На словах Федерация равноправных субъектов, а на практике мощнейшая централизованная структура. Так и в церкви. РПЦ критикует патриарха Варфоломея и Ватикан за папизм, а сама на деле является максимально авторитарной. Пресловутая соборность — это лишь декорация папизма Кирилла.

Обзор кандидатов

Но сместить патриарха — это только полдела. Нужно же кого-то выбрать на его место. И тут дилемма. Главный кандидат Кремля — Тихон (Шевкунов), которого СМИ окрестили не иначе как «духовник Путина», формально не может быть избран прямо сейчас. Он не соответствует патриаршим критериям, а именно у него пока недостаточно опыта для управления. Ну как недостаточно? В Уставе РПЦ четкого количества лет не указывается, есть только размытая формулировка «достаточный опыт епархиального управления». А сколько для этого нужно прослужить лет, никто не знает.

Но Шевкунов решил действовать на опережение и сам установил эту норму, которую потом подхватили все эксперты и лидеры общественного мнения. В одном из интервью он безапелляционно заявил, что «согласно Уставу, патриархом может быть человек, управляющий епархией не менее 5 лет». Никто тогда не проверил эту фразу, и так оно и закрепилось. Что характерно, со стороны патриархии тоже никаких уточнений не было. Пятилетний стаж управления Шевкунов получит в мае 2023 г., но, при большом желании, тем более что цифра в 5 лет нигде официально не закреплена, он может быть избран хоть в этом году.

Да и сам Шевкунов, похоже, начал активную предвыборную кампанию. Для рядового духовенства и мирян в ход идет церковный популизм (хотя и весьма правильный) — обещание раскрыть церковный бюджет, сделать деньги церкви прозрачными. Сам Шевкунов даже отчитался о собственной декларации. Есть в его повестке и сигналы в Кремль — он занимает активную позицию по ковиду, поддерживает вакцинацию, заставляет людей надевать маски и с легкостью закрывал храмы в период локдаунов. Хотя в РПЦ это непопулярно, зато власти РФ оценили.

Шевкунов очень влиятельный деятель церкви. Аудиенции с ним могут часами ждать министры, сидя в приемной. Он получает огромные господряды на свои культурно-исторические проекты. Снимает фильмы о вреде протестов, оппозиции и коварствах Запада под видом исторической документалистики. Взять хотя бы его «Падение Византии».

Кроме Тихона Шевкунова, есть еще ряд кандидатов. Митрополит Иларион Алфеев – протеже патриарха Кирилла, который попал в нелюбовь из-за проигрыша на украинском направлении. Алфеев был любимчиком патриарха, и тот сделал ему карьеру и всячески его продвигал. В итоге Алфеев приобрел аппаратное и политическое влияние, и теперь он уже даже без поддержки Кирилла может быть самостоятельным игроком. Шансов на победу у него нет, но побороться попробует.

Сам патриарх ставит на митрополита Антония Севрюка — это его новый протеже, на смену Алфееву. Он ставит Антония решать задания, которые не доверяет Илариону. Но пока Севрюк не имеет никакого влияния и веса, а следовательно, и внятных перспектив.

Консервативная группа монахов под условным обозначением «лаврские» могла бы поддержать киевского митрополита Онуфрия, если бы он принимал участие в голосовании. Доля украинских голосов на Поместном соборе приблизительно 25%, плюс украинское землячество весьма многочисленно в России, ну и консервативная программа Онуфрия вполне могла бы помочь собрать ему больше половины голосов. Особенно на фоне ковид-диссидентства, отказа от сращивания с властью и образа монаха-старца, который создают Онуфрию его технологи.

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В общем и целом, с достижением патриархом Кириллом 75-летнего возраста РПЦ входит в период транзита власти. Открывается окно Овертона по смене первоиерарха. Это понимают все: и Путин, и сам Кирилл, который бросился укреплять позиции, и потенциальные кандидаты. В ближайшее время российскую общественность могут ждать церковные сюрпризы.