Центр тяжести виртуальных переговоров между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом был ожидаемо смещен в сторону проблемы эскалации украинского кризиса. В заявлении Белого дома по итогам продолжительной беседы отмечается, что американский лидер выразил глубокую обеспокоенность по поводу того, что Россия наращивает военную мощь у границ Украины, четко дав понять, что любые авантюрные действия против Киева приведут к тому, что США и их союзники ответят «решительными экономическими и другими мерами».

В сообщении пресс-службы Кремля, в свою очередь, указывается, что Путин попытался высказать «серьезную озабоченность по поводу провокационных действий», направленных на подрыв Минских соглашений. Несмотря на то, что в повестку также вошли такие вопросы, как стратегическая стабильность, кибербезопасность, а также проблема иранской ядерной программы, в первую очередь от лидеров ожидали разговора об Украине — в свете концентрации российских войск у ее границ.

Ожидания были в том числе связаны с реакцией США. Скупость их официальных сообщений по итогам разговора компенсировало выступление на слушаниях в Сенате заместительницы госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая уточнила: до сведения Кремля было доведено, что давно поднимаемый им вопрос о вовлечении Киева в структуру НАТО не может обсуждаться вне блока. «Этот вопрос должны решать и страны-кандидаты, — указала дипломат. — Никакая другая внешняя сила не будет и не может иметь право вето и голоса в этих решениях».

Навязать ответственность

Накануне виртуальных переговоров российская экспертная среда сходилась в предположениях, что главным образом Путин преследует цель заставить Байдена взять на себя политическую ответственность за реализацию Минских договоренностей вместо лидеров Украины и стран Евросоюза. Именно для этого, согласно этому предположению, российская сторона стянула крупные военные силы к рубежам своего соседа. Концентрации, по общим оценкам, достаточно для того, чтобы инициировать наступательную операцию и навязать Киеву силовую модель действий.

Ремарки пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу того, что Кремль считает «нормандский формат» самодостаточным, выглядели исключительно как признак того, что РФ не хочет дальше привлекать Европу к диалогу и считает ее неспособной вести серьезный разговор по поводу украинского досье. В пользу того, что у Москвы есть подобная убежденность, свидетельствует бесцеремонное решение российского МИДа опубликовать содержание конфиденциальной переписки министра Сергей Лаврова с французскими и немецкими дипломатами.

Тем не менее, Байден не стал демонстрировать такого пренебрежения к собственным союзникам, обзвонив после виртуальной беседы с Путиным лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании и сообщив им о результатах переговоров. Для них вопрос о наращивании российской военной мощи носит принципиальный характер в силу географической близости. Пять западных лидеров, как отмечается в сообщении Белого дома, договорились о «скоординированном и всеобъемлющем подходе» к проблеме. После них в расписании стоял звонок президенту Украины.

Санкции наготове

В разговоре с TRT на русском политолог и экономист Андерс Ослунд обратил внимание на то, что в итоговом заявлении Байдена есть свои особенности. «Самым поразительным наблюдением является то, что Белый дом нетипичным образом сделал заявление раньше, чем Кремль, и оно выглядело сильным, — отметил аналитик. — То, что Байден выступил в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, — это стандарт, однако он предположительно озвучил более жесткие санкции, чем ожидал Путин».

По словам Ослунда, американский Конгресс согласился с тем, чтобы отказаться от нескольких основных законопроектов о санкциях, которые касаются Северного потока — 2», финансовых операций и списка Алексея Навального, состоящего из 35 приближенных к Кремлю. «Я считаю, что администрация Байдена пообещала применить санкции, если это сочтут целесообразным, поэтому я рассматриваю это как признак того, что администрация идет на ужесточение», — высказал предположение собеседник TRT на русском.

Ослунд заметил, что ремарки Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена последних недель выглядели «очень жесткими, а координация с европейскими союзниками была усилена», что подразумевает под собой активизацию политики администрации Байдена на «российском» направлении. «На первый взгляд это похоже на победу Байдена», — резюмирует аналитик.

Как заявил TRT на русском бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид, спектр возможных действий в отношении Кремля у администрации Байдена действительно очень широк. «Думаю, что на столе есть все сценарии санкций, в том числе санкции в отношении финансового сектора — преследование банков — и те, которые направлены против российской элиты», — заметил эксперт. По его словам, очень маловероятно, что в случае применения ограничительных мер пострадают только отдельные физические лица.

На ясность сигнала со стороны Вашингтона указал в разговоре с TRT на русском и экс-посол США в Украине Джон Хербст, возглавляющий Евразийский центр «Атлантического совета». «Байден ясно дал понять: если Москва начнет крупное обычное вторжение в Украину, США в тандеме с ЕС введут новые серьезные санкции, — отметил он. — США также увеличат военную помощь Украине, а НАТО нарастит свои силы у границ России». Это существенный ответ, который заставит Кремль серьезно задуматься о целесообразности вторжения, подытожил Хербст.