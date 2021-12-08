В парижском аэропорту Шарль-де-Голль задержали 33-летнего саудовского королевского гвардейца Халеда Айед аль-Отайби, который может быть причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Об этом пишут Le Temps и RTL со ссылкой на источники.

По данным Reuters в издания, Аль-Отайби задержали на основании международного ордера на арест, выданного Турцией. Это произошло при прохождении им контроля на границе, когда он собирался вылететь в Эр-Рияд, уточнили собеседники СМИ. В среду аль-Отайби предстанет перед Апелляционным судом Парижа.

«Я приветствую арест одного из убийц Джамаля сегодня во Франции, — написала в Twitter невеста убитого журналиста Хатидже Дженгиз. — Франция должна судить его за это преступление или выдать стране, способной и искренне желающей расследовать дело и преследовать <убийцу>, а также человека, отдавшего приказ убить Джамаля».

Полиция проводит тщательную проверку: для этого французская сторона запросила информацию у Турции. Сам задержанный, как пишет RTL, отрицает свою причастность к убийству журналиста.

Задержанное лицо не имеет никакого отношения к делу об убийстве журналиста Хашогги в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, следует из сообщения МИД королевства. В ведомстве КСА призвали незамедлительно освободить задержанного гражданина. «Все, кто был признан причастным к убийству покойного Кашикчы, гражданина Саудовской Аравии, были осуждены судебными органами страны, и эти люди в настоящее время отбывают наказание», — отметили в саудовском МИД.

Арест состоялся через два дня после визита президента Франции Эммануэля Макрона в Саудовскую Аравию и встречи с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, которого и критиковал Хашогги. В отчете американской разведки, говорится, что принц Мухаммед одобрил операцию по поимке и убийству Хашогги. Правительство Саудовской Аравии отрицает какую-либо причастность наследного принца и отвергает выводы отчета.

Джамаля Хашогги, который в последние годы жизни работал в США, писал для Washington Post и был известен критикой саудовских властей, в последний раз видели входящим в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Он хотел получить документ, необходимый для заключения повторного брака. Невесту журналиста Хатидже в здание не впустили. Она ждала Хашогги у входа в консульство до полуночи. Власти Турции считают, что его тело было расчленено и спрятано, останки так и не были найдены.

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай, представители полиции и министр по делам ЕС Омер Челик заявили, что в операции по устранению Хашогги были задействованы 15 саудовских агентов.