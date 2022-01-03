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Кале Капы – древняя гробница с изображениями мифических существ
Кале Капы — одна из старейших скальных гробниц в Пафлагонии на севере Турции. Высеченный в скале грифон с телом льва, головой орла и крыльями свидетельствует о следах персидского и эллинистического периодов в древней архитектуре региона. По словам археологов, это единственное изображение этого мифического существа в данной местности. #КалеКапы #Турция #гробница
Кале Капы – древняя гробница с изображениями мифических существ / Others
3 января 2022 г.
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