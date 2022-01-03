Кале Капы – древняя гробница с изображениями мифических существ

Кале Капы — одна из старейших скальных гробниц в Пафлагонии на севере Турции. Высеченный в скале грифон с телом льва, головой орла и крыльями свидетельствует о следах персидского и эллинистического периодов в древней архитектуре региона. По словам археологов, это единственное изображение этого мифического существа в данной местности. #КалеКапы #Турция #гробница