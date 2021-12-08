Президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство Михаила Мишустина представило бюджет 2022-24 годов осенью. Госдума приняла его в качестве закона в третьем и окончательном чтении 24 ноября. Затем Совет федерации одобрил его 1 декабря и, наконец, 7 декабря президент Владимир Путин подписал закон о бюджете.

Согласно документу, правительство ждет, что нефть в 2022 году будет стоить 62,2 доллара за баррель, а курс доллара составит 72,1 руб. При таких параметрах Минфин должен собрать в бюджет 25,021 трлн руб. налогов (на 1,239 трлн руб. больше, чем в текущем году). Однако расходы будут увеличены лишь на 263 млрд руб. – до 23,694 трлн. Таким образом, в бюджете останутся 1,327 трлн руб., которые пойдут в Фонд национального благосостояния.

Несмотря на пандемию и рост доходов, на здравоохранение будет выделено на 117 млрд руб. меньше, чем в 2021 году — 1,245 трлн руб. То же самое касается социальных статьей — они сокращены на 371 млрд руб., до 5,837 трлн.

Секвестр затронул и развитие экономики. На эти цели будет направлено на 152 млрд руб. меньше – 3,461 трлн. Больше всего пострадают госпрограмма развития авиапрома (с 113,2 до 42,3 млрд руб.), развития атомной энергетики (на 32 млрд руб.), космической деятельности (на 40 млрд) и радиоэлектронной промышленности (на 12,9 млрд).

Сэкономленные 640 млрд руб. преимущественно будут направлены на «национальную безопасность и правоохранительную деятельность». Совокупный бюджет МВД, Росгвардии и ФСИН вырастет с 2,384 до 2,799 трлн руб. Рост на 17% станет рекордным с 2012 года. Расходы на национальную оборону увеличатся на 129 млрд руб., до 3,51 трлн.

На работу президента в 2022 году бюджет потратит 14,7 млрд руб. (в текущем году – 15,9 млрд), на правительство — 8,59 млрд руб. (против 8,55 млрд), на Совет Федерации— 6,6 млрд (против 6,58 млрд), а на Госдуму –— 12,4 млрд (против 13 млрд). Госпропаганда обойдется в 110 млрд руб. На 100 млрд руб. вырастут расходы на охрану окружающей среды.

Профицит бюджета не станет помехой для наращивания государственного долга – он вырастет на 2,011 трлн руб. Одновременно с этим с 1,156 до 1,403 трлн руб. вырастет сумма, которую бюджет должен отдавать в виде процентов по долгу. На профицит в 1,327 трлн руб. и занятые 2,011 трлн руб. Минфин закупит валюту, чтобы пополнить ФНБ. «Кубышка» властей должна увеличиться до 16,477 трлн руб. к 2023 году.