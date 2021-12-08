Международный суд ООН не удовлетворил иск Армении против Азербайджана «о немедленном возвращении военнопленных». Суд ООН также не удовлетворил иски армянской стороны «о закрытии парка военных трофеев» и «о расследовании военных преступлений со стороны Азербайджана», говорится в сообщении инстанции.

Подчеркивается, что Армeния не смогла предоставить обоснованные доказательства по данным вопросам. Крoме того, Международный суд ООН потребовал от Армeнии предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении азербайджaнцев.

«Армения, в соответствии со своими обязательствами по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, должна принять все необходимые меры, чтобы предотвратить разжигание и подстрекательство к расовой ненависти, в том числе со стороны организаций и лиц на её территории, в отношении азербайджанцев», — приводят РИА «Новости» слова председателя суда Джоан Донохью.

МИД Азербайджана призвал официальный Ереван внимательно ознакомиться с подписанными трёхсторонними заявлениями и выполнить их положения, вместо того чтобы обращаться в международные структуры по ложным основаниям.

Кроме того, 8 декабря на брифинге замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что страна в следующем году подаст межгосударственные иски против Армении в связи с ущербом, нанесенным окружающей среде, и незаконной эксплуатацией энергоресурсов на территориях Карабаха.

«Один из них будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде. Второй будет связан с энергоресурсами. В настоящее время идет сбор фактов о незаконном использовании и эксплуатации армянской стороной энергоресурсов на освобожденных от оккупации территориях, и в этом направлении планируется подача иска против Армении на международном уровне», — отметил замглавы МИД.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что официальный Баку ожидает взаимных шагов от Армении в направлении достижения мира. По его словам, 44-дневная война изменила ситуацию в регионе, сформировала новые реалии.