Российские туристы совершили около 4,4 млн поездок в Турцию в январе-октябре 2021 года, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе со ссылкой на данные официальной статистики Турции. «За этот период россияне совершили в Турцию почти 4,4 млн поездок (точнее, 4 362 238). Это на 128,2% больше, чем за январь-октябрь 2020 года, но все еще на 34,8% меньше, чем за тот же период в 2019 году. При этом доля россиян на турецких курортах выросла: по итогам января-октября она составила 20,72% (в 2020 году за тот же период — 17,06%, в 2019 году — 16,44%)», — сказала Ломидзе. Она отметила, что на Анталью приходится 79% от всего российского турпотока в Турцию, на Стамбул — 14,4%, на курорты Эгейского побережья — 6,6%. Всего за 10 месяцев 2021 года Турцию посетили более 21 млн туристов. АТОР прогнозирует, что по итогам года Турцию могут посетить 4,7-4,8 млн российских туристов.

На этой неделе TRT на русском писал, что за первые 11 месяцев 2021 года в турецкой Анталье побывало более 3,5 млн российских туристов. Россияне оказались на первом месте среди иностранцев, посетивших регион. Граждане РФ составляют 41% всего потока туристов из-за границы.