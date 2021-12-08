Анкара внимательно отслеживает ситуацию в Украине и прилегающих к ней странах, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщаетагентство Anadolu. По словам Эрдогана, Турция с согласия сторон готова внести вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной, что может проявиться в виде посредничества либо в любом ином формате. «Анкара выступает против дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и в защиту стабильности в регионе. Мы готовы внести посильный вклад в формирование каналов диалога с целью снижения напряженности, имеющей место в последние недели между Киевом и Москвой. Турция, безусловно, готова без промедления предпринять шаги во поддержанию мира в нашем регионе», — сказал турецкий лидер.

7 декабря президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Центр тяжести беседы между президентами был ожидаемо смещен в сторону проблемы эскалации украинского кризиса. Опрошенные TRT на русском эксперты полагают, что президент США пошел на повышение ставок.