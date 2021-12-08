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Российские военные перейдут на багги
Подразделения российских разведчиков, десантников и морских пехотинцев перейдут на сверхлегкие автомобили — багги. Министерство обороны РФ уже начало работу над организационно-штатной структурой новых подразделений, которые получат багги
Российские военные перейдут на багги
багги / Others
8 декабря 2021 г.

Подразделения российских разведчиков, десантников и морских пехотинцев перейдут на сверхлегкие автомобили — багги, пишут «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ.

Минобороны уже начало работу над организационно-штатной структурой новых подразделений, которые получат багги. Новую технику получат разведывательные подразделения Сухопутных войск, десантно-штурмовые соединения Воздушно-десантных войск и морские пехотинцы береговых войск Военно-морского флота. Для десантно-штурмовых подразделений будет изготовлено несколько моделей специализированных багги. Десантники получат машины огневой поддержки, которые вооружат пулеметами, гранатометами и огнеметами. Противотанковые расчеты пополнятся багги, оснащенными противотанковыми управляемыми ракетами, а зенитные расчеты — машинами с переносными зенитными ракетными комплексами. Подразделения материально-технического обеспечения вооружат багги для перевозки припасов и даже ремонта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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