Подразделения российских разведчиков, десантников и морских пехотинцев перейдут на сверхлегкие автомобили — багги, пишут «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ.

Минобороны уже начало работу над организационно-штатной структурой новых подразделений, которые получат багги. Новую технику получат разведывательные подразделения Сухопутных войск, десантно-штурмовые соединения Воздушно-десантных войск и морские пехотинцы береговых войск Военно-морского флота. Для десантно-штурмовых подразделений будет изготовлено несколько моделей специализированных багги. Десантники получат машины огневой поддержки, которые вооружат пулеметами, гранатометами и огнеметами. Противотанковые расчеты пополнятся багги, оснащенными противотанковыми управляемыми ракетами, а зенитные расчеты — машинами с переносными зенитными ракетными комплексами. Подразделения материально-технического обеспечения вооружат багги для перевозки припасов и даже ремонта.