Ученый из Новосибирска, вирусолог Сергей Нетесов 6 декабря публично заявил, что на сегодняшний день около 20% населения страны не вакцинировались и вместо этого купили обязательные для посещения общественных мест QR-коды. ТРТ на русском уже рассказывал, что с лета количество предложений по продаже поддельных сертификатов о вакцинации выросло в десятки раз, а цена самих сертификатов значительно упала.

В некоторых областях их можно приобрести всего за одну тысячу рублей, и «бумажка» будет зарегистрирована даже на «Госуслугах». При этом четвертая волна COVID-19 в России оказалась наиболее смертельной. На фоне очередного пика заболеваемости врачи сообщают, что к ним «ежедневно поступают заявки от пациентов, купивших поддельные сертификаты». Эксперты считают, что власть перегнула палку: борется уже не с вирусом, а с людьми. Вот народ и сопротивляется даже в духе «назло тяте отморожу уши».

Выбор без выбора

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые должны ввести QR-коды на общефедеральном уровне. Если их примут, то без сертификата о прививке, без официального медотвода или справки о перенесенном коронавирусе, россиянам станут недоступны даже элементарные действия — такие, как отобедать в кафе и добраться до работы.

Причем у граждан, скорее всего, потребуют не только QR-код, но и паспорт, который его подтверждает. И уже сейчас возникает вопрос в правомочности подобных мер, ведь, как пояснил адвокат Дмитрий Аграновский, охранники в торговых центрах и кондукторы в троллейбусах не имеют никакого права проверять личность. Кстати, рассмотреть законопроекты парламент должен уже 16 декабря, хотя до сих пор ничего не известно об элементарной технической и юридической готовности к такому контролю.

Зато понятна и неудивительна реакция народа. Свежий опрос «Левада-центра» показал: абсолютное большинство (76%) россиян отрицательно относятся к введению QR-кодов для проезда в общественном транспорте, 67% негативно относятся к их использованию в ресторанах, музеях, ТЦ и на массовых мероприятиях. Более того, каждый четвертый опрошенный россиянин готов протестовать против введения «кьюаров», если соответствующие «движения» начнутся в его населенном пункте.

Благодатная почва

Предсказуемо на предстоящие ограничения отреагировал и черный рынок фальшивых документов. Количество предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации выросло в десятки раз в преддверии принятия поправок к закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», к Воздушному кодексу и Уставу железнодорожного транспорта.

Как рассказал «Известиям» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, наибольшее распространение в России получили две схемы «сертифицированного» мошенничества: продажи «кьюаров», которые ведут на фишинговые страницы, имитирующие официальные ресурсы, и покупка реальных матричных кодов у злоумышленников. «В первом случае проверяющим очень важно удостовериться, что ссылка в адресной строке верная, — уточнил Голованов. — Во втором — обнаружить неладное будет почти невозможно».

Некоторые торговцы поддельными QR-кодами не скрывают и даже подчеркивают, что работают в связке с реальными медиками. Данный факт они считают преимуществом, поскольку у клиентов появляется больше доверия. Известно также о случаях, когда медики идут на обман в одиночку, имитируя вакцинацию в кабинетах: они уничтожают ампулу обратившегося к ним антипрививочника, чтобы она больше нигде не всплыла, и вносят запись о как бы проведенной прививке и пациенте в специальный государственный регистр. Хотя чаще всего участники мошеннических схем вообще не встречаются друг с другом, а их расчет происходит безналом.

Кстати, летом средняя цена фейкового «кьюара» составляла 11 тысяч рублей и делался он три недели. Сейчас сомнительная услуга предоставляется в течение трех дней и обойдется в 4-6 тысяч рублей, а где-то всего в одну тысячу. В среднем за 2 тысячи рублей «продавцы» предлагают ПЦР-тесты, которые якобы будут учтены в базах медицинских клиник, а липовый отвод от прививки у них теперь можно купить вроде как за 3 тысячи.

«Ситуация с коронавирусом, карантин, ограничения и изменения законодательства — все это благодатная почва для новых сценариев мошенников», — констатирует эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Она же сообщила о новой схеме, которая набирает обороты, в том числе из-за сокращения срока действия ПЦР-тестов до 48 часов: россиян начали обманывать, предлагая им сделать бесплатные ПЦР-тесты. Ведь персональные данные граждан, пояснила Дайнеко, представляют для мошенников сегодня не меньший, если не больший интерес, чем деньги не желающих вакцинироваться.

Слабое или показное противостояние?

Регуляторы принимают активные меры по разрешению подобных ситуаций, отметил Сергей Голованов из «Лаборатории Касперского». Хотя их усилий явно недостаточно. В ноябре представители МВД рапортовали, что во втором полугодии они возбудили 503 уголовных дела и установили личности 293 человек, причастных к изготовлению фальшивок, а также заблокировали более 2000 соответствующих сайтов. Однако найти объявление о продаже QR-кодов, справок и сертификатов не составит никакого труда. В том же Telegram немало каналов соответствующей тематики с десятками и сотнями тысяч подписчиков, при том что никаких обновлений там не публикуется — висят только расценки и контакты менеджеров.

Более того, как пишет российское издание «Бумага»: «Если ввести запрос «купить сертификат о вакцинации» в Google, нужные ссылки появятся в блоке рекламы». «Яндекс» по этому запросу выдаст предупреждение об уголовной ответственности за подделку документов — оно появится сразу под блоком поиска. Но первыми в списке выдачи «Яндекса» все равно отобразятся сайты, где можно купить такой сертификат.

Замглавы Минцифры Олег Качанов еще в октябре рассказывал, что любой фальшивый документ способен вычислить инструмент «Госуслуг» «Сканер». «При сканировании сертификатов, выпущенных мошенниками, откроется отдельная страница на портале «Госуслуг» и будет выдаваться ошибка», — обещал Качанов. Правда, как именно власти собирались отличать поддельный сертификат от настоящего, не уточнялось, а сегодня эта тема и вовсе не поднимается.

Тем временем в Минздраве РФ предложили ввести новый штраф для тех, кто распространяет информацию о продаже медицинских сертификатов и справок, которые выдали организации без соответствующих лицензий. Сумма штрафа для физических лиц будет до 200 тысяч рублей, для должностных — до 500 тысяч рублей и для юридических — до 1 млн рублей.

Упорное бесстрашие

Также эксперты напоминают, что и покупка поддельного сертификата подпадает под статью 327 УК РФ о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Сегодня российскому антипрививочнику за приобретение фальшивого «кьюара» с целью его использования или сбыта может грозить до одного года лишения свободы.

Однако несмотря на публичные заявления о массовой покупке левых сертификатов, соответствующих дел в России немного. Первое было возбуждено летом. В середине ноября в Вологодской области появилось еще одно — против жительницы Череповца, которая пыталась предъявить на работе поддельный сертификат о вакцинации, но его «завернула» служба безопасности предприятия. Примечательно, что о результатах расследования этих уголовных дел ничего неизвестно.

Интересно, что на данный момент в стране совсем никак не регулируется использование чужого QR-кода. Этим пробелом в законодательстве, судя по соцсетям, россияне также активно пользуются. Хотя юрист по финансовым спорам Анна Грецкая отмечает, что присвоение чужого QR-кода или цифрового сертификата можно рассматривать как завладение чужими персональными данными. Соответственно, «гражданин может получить штраф в размере от 2 до 6 тысяч рублей, юридическое лицо — от 60 до 100 тысяч рублей», уточнила юрист.

Лицом к лицу

Получается, ситуация вокруг «кьюаров» в России как минимум странная. Люди их покупают, несмотря на то что могут получить серьезные проблемы как с законом, так и со здоровьем. Ведь поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса никак не защищает. И как заверил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург: около 80% тех, кто говорит, что привился «Спутником V» и потом тяжело заболел коронавирусом, в действительности просто-напросто приобрели сертификат.

«Власть должна отдавать себе отчет, что принятие в России законов о QR-кодах может иметь далеко идущие и непредсказуемые последствия», — говорит Юрий Пронько, журналист лояльного правительству «Царьграда». Он уверен, что «государство, общество, простые люди имеют право на свои мнения и суждения» и крайне «важно слушать и слышать друг друга»: «Иначе давление и насилие приведут к хаосу и дестабилизации».

«Этим, конечно, пахнет, и очень многие исследователи об этом сейчас заводят разговор, — подтверждает мысль о «бессмысленном и беспощадном бунте» руководитель отдела социокультурных исследований «Левада‑центра» Алексей Левинсон. — Но с другой стороны, теперь понятно, зачем такой величины Росгвардия была создана, вот теперь ей, так сказать, есть чего делать». Эксперт заключил: «Теперь власть имеет дело с народом как таковым, с глубинным народом…».